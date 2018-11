Machín no descarta que lleguen más de dos fichajes en enero

Pablo Machín no se deja engañar por la clasificación, ni quieren que lo hagan en el propio club. Por eso, pese a que el equipo está segundo en la clasificación, no deja de recordar que la plantilla necesita refuerzos, pues se dejaron de fichar, al menos, un par de jugadores en verano.

Lo que quería el técnico soriano entonces, como ahora, era un central y un atacante (Portu), si bien el perfil de este último, al haber modificado su dibujo inicial (de un 3-4-2-1 a un 3-3-2-2), puede cambiar. Lo ideal sería encontrar 'un André Silva de ocasión', de esos jugadores de nivel que, por lo que sea, no están teniendo protagonismo en sus equipos. El zaguero, sin embargo, podría esperar, si recoloca ahí definitivamente a Amadou o a Escudero (llegando antes Alberto Moreno) para reforzar una tercera posición.

Machín, en Canal Sur Radio, no ha descartado nada. "No me fijaría un puesto a reforzar. En verano nos quedamos con el déficit de un central, que nos vendría bien. También se estuvo buscando un jugador polivalente de centro del campo y ataque, y la idea sigue igual, aunque incluso estamos atentos a cualquier puesto que sea mejorado, a la oportunidad de mercado", ha indicado el técnico blanquirrojo.

"Machín no es que le pida a Pepe Castro esto o aquello, es que la planificación estaba hecha de una manera y los primeros que quieren atenderla son ellos: Castro, Caparrós, Gallardo, Marchena... Pero a veces no es lo que quieras; es lo que puedas. Si ahora surge, pues se mejorará, seguro. Caparrós es el primero que me dice esto o aquello sobre esa posible mejora", ha expuesto un Machín que prefiere no hablar de lo que le sobra: "No hay ningún lastre. Todos ayudan, en su medida. Mi intención es mejorar el rendimiento de los que participan menos. Hasta enero no hay otra que hacer eso, porque además están poniendo de su lado para confiar en ellos".

A día de hoy, el Sevilla FC tiene ocupadas 23 fichas, por lo que, si además de un central y un atacante, quisiese fichar a un tercer jugador (Alberto Moreno, por ejemplo), debería dar alguna baja. Borja Lasso, Luis Muriel y Nolito (la elevada ficha de éste complica su salida) son los que cuentan con más papeletas, a día de hoy.