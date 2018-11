Sergio Rico: "Me encantaría seguir en la Premier"

Desde hace tres jornadas se ha hecho con la titularidad en la portería de su nuevo equipo, el FC Fulham. Sergio Rico, que aún no había disputado ningún minuto en la Premier (sí jugó los tres partidos de la Copa de la Liga), jugó los 90 en los tres anteriores encuentros, ante Bournemouth, Huddersfield y Liverpool.

Aunque no corrió mucha suerte, puesto que su equipo cayó derrotado en los tres partidos, Sergio Rico poco a poco va teniendo más protagonismo y está asentándose en su nueva andadura profesional. La hinchada del Fulham ya reconoce el trabajo de su nuevo guardamente y ha sido elegido por la misma como mejor jugador del partido en un par de ocasiones.

El portero, propiedad del Sevilla FC, ha hablado para Radio Marca repasando varios temas. Entre ellos, sus sensaciones en la Premier League y la situación del equipo hispalense.

"Me encantaría seguir en la Premier. Es una liga muy competitiva y todos los equipos son dinámicos, buenos y eléctricos. Quitando el City y algún equipo más que intenta jugar más organizado, es una liga muy competitiva y hasta el 90' te pueden hacer un gol. Es bonita", ha explicado a Radio Marca.

El portero, además, admite que no le pierde la pista al Sevilla FC y valora la actuación del delantero Ben Yedder. "Yo sigo a mi Sevilla. Entre Vietto y yo hablamos del Sevilla que está muy fuerte y nos alegramos mucho. Ben Yedder es un jugador que para definir es espectacular. Es una rata del área. Muy vivo, muy dinámico y te da muchos goles", expresa.

Rico también ha repasado el comienzo de temporada de su equipo donde es autocrítico y a la vez optimista de cara al futuro. "La situación del equipo no es la que quisiéramos, tenemos que mejorar, sobre todo en la parte defensiva. El Fulham es un gran club y en el último partido ya se vio otra cosa. Es el camino a seguir para sumar de tres en tres", cuenta.

Por último y respecto a sus comienzos en Inglaterra el guardameta se muestra feliz aunque con algunas dificultades en el plano del idioma. "Personalmente, estoy muy contento aquí. No ha sido fácil porque llegué con un inglés muy básico. Necesitas comunicarte con la defensa y eso lo he pagado. He aprendido diariamente con clases y me ha llegado la oportunidad. Creo que estoy haciendo un buen trabajo y estoy ayudando al equipo a pesar de los malos resultados", ha aclarado.