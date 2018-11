Alberto Moreno no acepta la oferta de renovación del Liverpool FC.

Alberto Moreno no acepta la oferta de renovación del Liverpool FC.

Podría seguir en la Premier League, ganando bastante más dinero que en LaLiga, pero la prioridad de Alberto Moreno en estos momentos es la familia. Desea que sus hijos vivan y crezcan en un buen lugar, preferentemente, en uno en el que no esté constantemente lloviendo, como sucede en Liverpool.

Si de él dependiese, volvería a Sevilla y a 'su' Sevilla FC, pero lo único que tiene claro ahora mismo es que no va a aceptar la oferta de renovación 'red' que tiene sobre la mesa.

La cuestión es si en Nervión se van a decidir a volver a acogerlo gratis, dado que en el lateral zurdo ya cuentan con Sergio Escudero y Guilherme Arana, y que vienen empujando con fuerza desde el filial Felipe Rodríguez Chacartegui y el recién renovado Javi Vázquez.

La oportunidad de mercado, pese a todo, es obvia. Y en Eduardo Dato estiman, además, que el regreso de Alberto Moreno tendría beneficios secundarios: sumaría sevillismo al vestuario, ayudaría a la hora de confirmar las listas UEFA y tendría a sus 26 años, incluso, una posible segunda venta.

La opción de que llegase en enero, pese a todo, es más improbable a día de hoy. Porque no sería un refuerzo de urgencia, porque no habría temor -dejándolo apalabrado- de que se lo levantase otro club y debido a que el propio Alberto Moreno no tiene prisa: es consciente de que podría pedir más, al margen de una prima de fichaje, teniendo la carta de libertad bajo el brazo.

Eso sí, a partir de verano quiere darle un mejor sitio a su familia. Y no hay mejor sitio que Andalucía. Ahora bien, ha recibido un tanteo por parte de un Atlético de Madrid en el que Filipe ya amagó con irse y en el que Lucas prefiere jugar como central (Jonny se quedaría como único lateral para la izquierda), a su amigo Coutinho le gustaría verle en el FC Barcelona y el Villarreal CF cuenta en su posición únicamente con Jaume Costa.

De quererlo, en el Sevilla FC no deberían dormirse en los laureles.