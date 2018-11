Málaga CF 3-1 Sevilla FC: La mejoría no evita una nueva derrota del Femenino

El Sevilla FC viajaba a Málaga con la necesidad de lograr llevarse los tres puntos ante uno de sus rivales directos en busca de salir de la zona roja de la tabla. Teniendo en cuenta las necesidades del equipo, sorprendió que el cuerpo técnico del conjunto nervionense no introdujera en el once inicial a Raquel Pinel ni Olga Carmona, dos fundamentales en el equipo.



En la capital de la Costa del Sol, no obstante, el Sevilla FC no ofreció un mal juego. Lo intentó en varias ocasiones durante el primer periodo que tuvo a una Jeni Morilla muy atenta. La coriana, que no está contando con la misma confianza que en temporadas anteriores, tenía hambre, quería su primer gol del curso. Sin embargo, varios fueras de juego impidieron que lograra adelantar a las suyas.



Equidad

Toni Payne y Ana Franco estaban protagonizando el ataque de las sevillistas. La norteamericana trató de colgar algunos buenos centros, mientras que la canterana tuvo una ocasión propicia en el ecuador de la primera mitad. El disparo fue atajado por la guardameta local, que estuvo muy atenta e impregnaba a las suyas de seguridad.



El conjunto malaguista también quería regalar a su afición una victoria. Durante el encuentro trató de llegar a la portería defendida por Noelia Gil. En su ocasión más clara hasta el momento, logró un córner tras un disparo que terminó en el larguero. Sería en esa acción en la que Pamela logró disparar a puerta y anotar el primer gol del encuentro (26'). Su tanto hizo que el estado anímico del cuadro boquerón aumentara, sin embargo, las sevillistas siguieron intentándolo.



La primera mitad prosiguió con intentos por parte de uno y otro equipo y con buenas actuaciones de Noelia Gil, quien logró parar el disparo de Dominica Conc y de Chelsea, que estuvo muy atenta a una internada por banda izquierda de Toni Payne. Sus reflejos lograron evitar el empate.



Poco antes de concluir la primera mitad, los peores presagios llegaron para las nervionenses: Maite Albarrán, en propia puerta, puso el 2-0 en el marcador debido a un mal despeje.



Ritmo vertiginoso

En la segunda mitad, Paco García dio, al fin, entrada a Raquel Pinel y Olga Carmona, quienes pudieron revolucionar un poco más el ataque sevillista. Fue en esta segunda parte en la que Toni Payne acortó distancias (68'), aumentando la fe en las suyas, que buscaban con ahínco el segundo tanto.



Pudo haber logrado el empate Jeni Morilla, lo que habría podido suponer otra lectura del encuentro. La delantera sevillista disparó a puerta, pero nuevamente Chelsea evitó el gol a córner. Tras el saque de esquina, la de Coria tuvo otra oportunidad: su remate de cabeza marchó muy justo por el palo izquierdo.



Acto seguido, llegó el 3-1 para alegría malaguista. Celia logró un tanto en el minuto 93', dejando a las entrenadas por Paco García y Sergio Jiménez sin tiempo para reaccionar.





No levanta cabeza

Lo que suponía una oportunidad clave para salir del descenso (habiendo perdido el rival inmediato sevillista: Madrid CFF), pasó a ser otra historia de terror para las jugadoras nervionenses. La primera vuelta aún no ha concluido y queda toda una segunda con la que ir al alza, pero tras diez jornadas (un partido menos con respecto al resto), solo han sumado seis puntos de dos victorias in extremis. El conjunto hispalense necesita lograr la victoria que le dé un impulso en la tabla clasificatoria ante el Valencia el próximo miércoles 28 de noviembre, donde disputarán en Paterna ese encuentro que fue aplazado en la jornada número seis. Tras ese choque le espera la visita de un FC Barcelona que va a ir a por todas en busca de robar el liderato al Atlético de Madrid.



Por su parte, el conjunto dirigido por Contreras se va aproximando cada vez más a su objetivo de permanencia en la competición. Las cosas son muy distintas para las malaguistas, quienes ascendieron el pasado verano a la máxima categoría y, tras diez jornadas transcurridas, han cosechado 13 puntos (empatan con el RCD Espanyol) posicionándose décimas.





FICHA TÉCNICA:

Málaga CFF: Chelsea, Ruth, Leti, Postigo Raquel, Pamela, María Ruiz (Encarni 64?), Dominika, Mascaró (Natalia 85?), Armisa (Celia 72?), Adriana (Paula 90?).



Sevilla FC: Noelia Gil, Lucía, Pancha, Maite, Marta C, Amparito (Olga Carmona 51?), Nagore C, Andrea (Karen Araya 72?), Tony Payne, Ana F (Raquel Pinel 51?). Jenifer.



Goles: 1-0 Pamela (26?), 2-0 Maite Albarrán PP (43?), 2-1 Tony Payne (68?) 3-1 Celia (90?).



Árbitra: Elena Peláez Arnillas, comité de Castilla y León, amonestó a Mascaró, Ruth, Adriana por el Málaga y Maite Albarrán por el Sevilla FC.