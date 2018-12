El Sevilla prepara la Copa con la ausencia de Sarabia

Los hombres de Machín han completado la segunda sesión de entrenamiento de la semana con todos los disponibles, destacando la ausencia de Sarabia (que ha trabajado al margen), Aleix Vidal (que sufre una lesión muscular en el isquiotibial derecho que le tendrá fuera durante los próximos compromisos), Navas y Gonalons. Se ha contado con la presencia del canterano José Mena, el cual ha participado como uno más en el entrenamiento del primer equipo.

De cara al encuentro de mañana ante el Villanovense, el técnico soriano no ha mostrado ninguna de sus cartas en cuanto al once que sacará en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Aun así, se esperan muchos cambios y que sean los menos habituales los que completen el once que selle la clasificación a octavos de final de la Copa del Rey. El conjunto hispalense no debe confiarse y debe ir a por la victoria, ya que es el único resultado que le vale para pasar a la siguiente ronda tras el empate a cero en tierras extremeñas.

El encuentro será mañana 5 de diciembre en el Sánchez- Pizjuán a las 20:30 horas.