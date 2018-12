Corchia podría volver en enero

La mala suerte persigue a Sebastien Corchia. El jugador del Sevilla, cedido al Benfica, ha jugado dos encuentros desde que llegó a Portugal, ambos en la Taça de Portugal. Su presencia en el equipo lisboeta está siendo testimonial, algo que ha llevado a los rectores luso a plantearse la posibilidad de romper el préstamo en enero y devolverlo al Sevilla, según informa en su edición de este domingo el periódico 'A Bola'.

Su andadura en los 'encarnados' ya comenzó torcida. De hecho, tras la primera sesión de entrenamientos con su nuevo equipo, se le detectó una dolencia en la rodilla izquierda por la que tuvo que ser inmediatamente intervenido lastrando no sólo su adaptación al cuadro lisboeta, sino también su rendimiento las primeras semanas. No pudo reincorporarse al grupo hasta principios de octubre y no disputó sus primeros minutos hasta el 18 de ese mes en el Sertanense-Benfica de la Taça.

El problema radica en que, al haber jugado ya en dos equipos esta temporada -con el Sevilla disputó los dos encuentros ante el Újpest en la previa de la Europa League-, sólo podría fichar por un tercero cuya liga se dispute en un año natural (por ejemplo, EE.UU.).