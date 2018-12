Mercado: "Quiero seguir, pero no me llamaron"

Gabriel Mercado sigue sin tener noticias del Sevilla. El defensa, importante en los planes de Machín, acaba contrato en junio de 2019 y a partir del 1 de enero tendrá total libertad para negociar y firmar por cualquier equipo como agente libre para la próxima temporada.

El defensa insiste en que quiere seguir, pero que el Sevilla no le ha ofrecido renovar. "No recibí ningún tipo de contacto del Sevilla. Yo quiero seguir, pero no me llamaron. Veremos si seguimos juntos o mi camino seguirá por otro lado. Si me preguntas a mí te digo que estoy muy a gusto. Pero no depende de mí, depende de otra gente", dijo ayer en Onda Cero el ex de River.

Mercado está centrado en su rendimiento con el Sevilla, pero ante la falta de oferta su agente, que estuvo de gira por Europa pero no se vio con el club, ya trabaja para encontrarle equipo en el caso de que no llegue a un acuerdo con los nervionenses.