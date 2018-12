Machín y su lado más personal: "Soy el mismo que salió de Soria hace cinco años y medio"

Pablo Machín también sacó a relucir su lado más personal en la extensa entrevista a SFC Radio. Para empezar, reconoció sentirse un privilegiado por trabajar en lo que le gusta: "Creo que los entrenadores somos unos privilegiados porque hacemos lo que amamos y nos apasiona, es mucho más duro hace diez año que no ahora, hace 10 años tenías que compatibilizar el entreandor con estar de profesor en mi caso, sacaba tiempo de donde podías, sin los medios que hay ahora. Ahora sí que es una profesión y hay que reconocer que aunque tenga muchas cosas no tan buenas como la gente se piensa, somos unos privilegiados en sueldo, en reconocimiento, en entrenar en la mejor liga del mundo... Es algo para disfrutarlo sabiendo que hay mucha gente que depende de tí, por lo que debes ser el primer en dar ejemplo".

Pese a todo, el soriano asegura que sigue siendo la misma persona que antes de ser conocido: "Soy una persona normal, a mí me enseñaron que tenía que tratar a la gente como me gustaría que me trataran, lo que pasa que los resultados siempre enmascaran un poco todo lo demás. Si no tuviera esos buenos resultados sería igual como persona. Siempre se los digo a mis jugadores, que además de futbolistas son personas".

En cuanto a cómo lleva Machín el estar en los medios casi a diario, el técnico sevillista admite que lo lleva de forma natural: "No me siento raro, lo que tengo claro es que soy la misma persona que salió de Soria hace cinco años y medio. En el mundo del fútbol es cierto que te adulan con mucha facilidad y de la noche a la mañana pasan a las críticas feroces. Puede haber gente que lo acepte bien, yo he sido segundo entrenador también y conozco diferentes personalidades y me ha servido para darme cuenta de lo que me gustaba de su trabajo y también de lo que me gusta en cuanto a lo que transmite a la gente según su forma de ser. La gran suerte que he podido tener es que soy tal y como soy en la realidad, no quiero cambiar o aparentar algo que no sea, porque si actúas de una forma que no eres la gente te 'cala' rápido".

De hecho, Machín contó una anécdota y es que incluso estando en el Numancia, ayudaba a su padre en el campo: "Mi padre era agricultor, soy de un pueblo pequeño y siempre he ayudado a mi padre, he cosechado y me gusta, también te sirve para recordar de donde vienes. Siempre que he podido echarle una mano en el campo a mi padre lo he hecho, incluso cuando estaba de entrenador o de segundo en el Numancia".

Por último, el preparador sevillista habló sobre la figura del entrenador: "Hay que ir valorando lo que estamos haciendo ahora e intuir lo que puede pasar, hay dos tipos de entrenadores y personas, los que viven el presente y según las dificultades reaccionan, y hay otros que aparte de esto, lo que hacen es intuir lo que puede llegar para que no pase, y ahí tengo que incidir más allá de darnos besitos y decir que va todo fenomenal, todo fenomenal debe ir al final de la temporada".