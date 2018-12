Machín quiere los fichajes "para el 1 de enero"

Pablo Machín no sólo exije fichajes, sino que pide que lleguen cuanto antes. A ser posible, "para el 1 de enero", según ha indicado en una entrevista concendida a As.

"No ganamos nada estando preocupados de que se vaya alguien. Les veo muy implicados y creo que será difícil que nos toquen algo. En cuanto a las mejoras, siendo respetuosos con el rendimiento que la plantilla está dando, todos estamos abiertos. Seguro que en el mercado llegarán cosas. Lo que me gustaría es que las tuviéramos para el día 1 de enero y no perder el mes. Creo que en el club piensa todo el mundo así", ha excplicado el soriano.

Peleará LaLiga

Respecto a los objetivos de la temporada, Machín la ha echado al suelo cuando se le ha cuestionado sobre la posibilidad de acabar en la cima en el campeonato doméstico: "La gente tiene que estar ilusionada porque el fútbol es eso. Ahora bien, cuando analizas clubes, plantilla e historia, te das cuenta que es muy difícil. Pero lo vamos a pelear. Hemos estado tres jornadas líderes y eso no se lo regalan a nadie. Soy el primero que tengo que creer que podemos ganar todos los partidos. Cuando queden ocho jornadas, miraré de reojo dónde estamos".

Sobre el Betis

"Tiene muchísimo potencial. En verano, cuando se veían las plantillas, algunos futbolistas eran más conocidos que los que venían aquí. Pero para mí lo único importante de la ciudad es mi equipo".