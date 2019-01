Walter Montoya dice que le trataron "como una basura"

Cruz Azul no cuenta con el exsevillista Walter Montoya, al que le han colocado el cartel de descarte, pese a tener tres años firmados. "Sentí que el DT me trató como una basura. En los entrenamientos me hacía sentir el mejor y en los partidos ni me ponía", ha dicho el 'Chaque'.

La respuesta de su entrenador en el equipo mexicano, Pedro Caixinha, no se ha hecho esperar ni tampoco ha dejado indiferente a nadie: "A Walter, desearle lo mejor para su futuro. He conocido jugadores que son de entrenamientos y otros de partidos... y su pasado aquí fue como en el Sevilla, tal vez un poco mejor acá. De corazón, espero que le vaya muy bien en su regreso a casa".

La realidad es que el elevado salario del ex de Rosario Central complicado su regreso a Argentina, pese a que ése es su deseo. O se baja su salario o prueba en campeonatos con mayor potencial económico, como el Brasileirao o la MLS.