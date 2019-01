Juan Soriano: "No estoy contento con mi partido, podría haberlo hecho mejor"

Juan Soriano, portero del Sevilla esta noche en el partido de Copa, admitió que quizás pudo hacerlo mejor en algunas acciones del partido y se mostró autocrítico. "Quedan 90 minutos, la eliminatoria no está resuelta todavía. Con mi partido no estoy contento, podría haberlo hecho mejor, no he mostrado toda la seguridad que podía demostrar. Hoy no he estado todo lo acertado posible. Soy exigente y quiero demostrar que tengo nivel para estar aquí", ha confesado.

"Ahora toca dejar la Copa apartada porque la Liga es muy importante para nosotros también", dijo con respecto al partido del domingo.

Otro de los titulares esta noche ha sido el brasileño Arana. "Es un gran resultado pero no hay nada decidido. Ahora tenemos que cambiar el chip porque tenemos otro partido aquí el domingo. Hay que trabajar porque hay 90 minutos más en la eliminatoria, una gran batalla para confirmar la clasificación", ha dicho el lateral izquierdo.

Con respecto al buen partido del equipo, el ex del Corinthians ha comentado: "Todo puede pasar, pero hay que tener concentración y cabeza. Hemos encajado un gol pero hemos tenido la calma para hacer dos más. Esto de volver a repetir ante el mismo rival pasa muchas veces y hay que estar siempre preparados. El domingo hay otro partido y hay que trabajarlo".