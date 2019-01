Athletic 2-0 Sevilla F. C.: Superado en su carrera por la zona noble

San Mamés recibía nuevamente al Sevilla sólo tres días después de haberlo hecho en Copa; un equipo, el nervionense, que poco tenía que ver con el del jueves, repitiendo exclusivamente tres hombres con respecto al once copero: Kjaer, Roque Mesa y André Silva. Y diferente, también, fue el partido, saliendo respondón el Athletic Club desde el primer minuto, con una versión mejorada con respecto a la de días atrás y generando muchos problemas a los de Machín por la banda de Sergio Escudero, donde los vascos, durante momentos, encontraron una verdadera autopista.

Un tímido lanzamiento de Jesús Navas desde la frontal del área en el minuto tres fue el primer acercamiento del Sevilla, que salía a la contra en San Mamés ante un Athletic que intentaba llevar la iniciativa en su casa. Córdoba, en el 17', remataba a las manos de Vaclik después de que el balón rebotara en un rival. Los bilbaínos apretaban y los de Nervión se topaban con problemas para triangular en la zona ancha, donde Banega, Roque Mesa y Sarabia no encontraban la comodidad que requería la creación del juego blanquirrojo. Iñaki Williams, en el 23', firmaría el 1-0; un gol que, en cierta manera, no sorprendió por esperado. A la contra, tras desarbolar otra contra sevillista y finalizando una gran jugada de los locales. Williams se sacó un zapatazo que buscó el palo largo y en el que poco o nada pudo hacer el guardameta Tomas Vaclik. Un jarro de agua fría que, sin embargo, no amilanó a los de Machín, que siguieron buscando su fútbol, aunque sin acabar de encontrarlo del todo sobre el verde. Y así, a la media hora de partido, llegaría una de las mejores jugadas sevillistas. Un pase de Roque Mesa que Ben Yedder, a la espalda, paró y cedió a Sarabia en el área, encontrándose con Herrerín en el golpeo. El rechace, forzado, lo recibió un André Silva que acabó haciendo falta en el área bilbaína.

Tras ello, minutos de tanteo. Un Sevilla buscándose a sí mismo en San Mamés y un Athletic Club jugando con el marcador a favor y estirando el campo tras recuperar el esférico. Gnagnon, que perdió un balón comprometido que luego acabaría recuperando, evitaría una acción de peligro bilbaína en las botas de Córdoba, llegando en el 43' una falta directa de Beñat que se acabó marchando fuera por muy poco. El Athletic buscaba el segundo del partido.

Tras el paso por vestuarios, más de lo mismo. Los vascos salieron igual de enchufados que en el inicio y, tras un acercamiento peligroso nada más iniciarse la segunda parte, Muniain, con un remate acrobático, intentó finalizar una jugada que Banega evitaría echándose al suelo. Instantes después, de nuevo Muniain con un balón que salió directamente fuera.

Con el paso de los minutos, el Sevilla conseguía tranquilizar el partido y, poco a poco, hacerse con el dominio del partido, quedando aún media hora por delante para intentar igualar la contienda. Una misión que resultó imposible, con el Athletic encerrado y saliendo a la contra. Con Éver Banega sin ayudas e impreciso en el pase, los de Nervión echaban de menos la profundidad de un Jesús Navas que, muy tapada, no conseguía entrar por su banda con comodidad.

Banega, en el 68', remató un balón forzado que salió muy cerquita de la portería de Herrerín, llegando el momento de mover el banquillo. Machín, en el 70', le daba entrada a Quincy Promes, por Escudero, en el carril izquierdo, dando clara muestra de intentar darle algo más de mordiente y profundidad al ataque sevillista. Y lo consiguió a medias.

André Silva, en el 74', finalizaría un córner con una plástica chilena en el área que acabó saliendo demasiado floja. El Sevilla lo intentaba, pero no llegaba con claridad ante un Athletic Club que también utilizaba el banquillo para parapetarse. A diez minutos del final, el técnico sevillista le dio entrada a un Munir el Haddadi que no ha completado aún ningún entrenamiento con su nuevo equipo, tras viajar a Bilbao el sábado, nada más firmar como sevillista por cuatro años y medio. Machín ponía toda la carne en el asador y Promes, desde la izquierda, buscaba la portería de Herrerín, saliendo el balón fuera por muy poco. Se olía el empate.

Y cuando el 1-1 se antojaba posible, apareció nuevamente Iñaki Williams para superar en carrera a Sergi Gómez y, tras un control mágico ante el zaguero catalán, tirar de potencia y finalizar regateando a Vaclik para marcar a puerta vacía. Un auténtico golazo, de esos que salen en los resúmenes de LaLiga a final de temporada, que sirvió para sentenciar a los de Nervión. 2-0 y Machín daba entrada al canterano Bryan Gil, por Kjaer. El soriano no se guardaba nada... Pero resultó totalmente imposible, por mucho que Quincy Promes, primero, y un gris Pablo Sarabia, después, intentaran acortar distancias.

El Sevilla caía en San Mamés superado en su carrera por los puestos altos de la tabla. Un frenazo en Bilbao que impide a los de Nervión mantener el ritmo del Atlético de Madrid, segundo en la tabla, que amplía distancias (cinco puntos) tras imponerse por 1-0 al Levante.

- Ficha técnica:

2 - Athletic: Herrerín; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Beñat (San José, m.71); De Marcos (Ibai, m.65), Muniain, Córdoba (Balenziaga, m.86); y Williams.

0 - Sevilla: Vaclik; Jesus Navas, Gnagnon, Kjaer (Bryan Gil, m.87), Sergi Gómez, Escudero (Promes, m.70); Sarabia, Banega, Roque Mesa (Munir, m.79); Ben Yedder y André Silva.

Goles: 1-0, m.23: Williams. 2-0: m.84: Williams.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité Asturiano). Mostró tarjeta amarilla a los locales Dani García (m.64), Muniain (m.76), Herrerín (m.81) e Iñigo Martínez (m.90), y a los visitantes Roque Mesa (m.26), Escudero (m.28) y Gnagnon (m.93).

Árbitro VAR: Santiago Jaime Latre (Comité Aragonés).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga Santander, la última de la primera vuelta, disputado San Mamés ante 41.342 espectadores, según cifras oficiales.