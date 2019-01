Roque Mesa: "Me sacan amarila por el VAR"

Roque Mesa se ha quejado, con razón, por la amarilla que ha visto hoy y que le impedirá jugar contra el Real Madrid. "A nivel personal no entiendo la amarilla. No toco al delantero. El árbitro no me iba a sacar tarjeta, se lo comento y me dice que se lo han dicho desde arriba pese a que el VAR ahí no influye. Es una pena perderme un partido por estas cosas".

El canario consideró que el partido lo decantó el Athletic por su intensidad: "El Athletic estaba necesitado. Lo han demostrado. Ha sido totalmente diferente a la Copa. Nos han marcado. Lo hemos intentado, pero no hemos estado tan finos como en la Copa. Lo intentamos y en una contra nos hicieron el segundo. Su actitud desde el primer minuto ha sido muy intensa. Tenemos que analizar lo que hemos hecho bien y mal y pensar en el siguiente partido".

Williams fue definitivo: "El Athletic metió la primera que tuvo con Iñaki. Hoy no estuvimos finos y esto es cuestión de acertar en las áreas. Cada partido es diferente. Tenemos ventaja, jugamos en casa y ahí somos fuertes. Vamos a intentar aprovechar nuestra ventaja. Estamos en Champions, llevamos una dinámica buena, no queríamos perder. En el cómputo global es una buena temporada".