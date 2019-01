Munir: "Llevo tiempo sin jugar pero trabajaré fuerte para estar pronto a tope"

Munir debutaba como titular en la noche de hoy en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El delantero hispano-marroquí completó un buen partido aunque no tuvo fortuna de cara al gol. "No ha sido nuestro mejor partido, pero estoy muy contento por jugar mi primer partido en casa, a seguir y a pensar en el partido del sábado", ha dicho el '19', que tuvo palabras para la grada: "Esta afición es de 10, es una locura y toca remar con ellos".

Sobre su primer partido completo con el Sevilla, el ex del Barça ha explicado: "He estado muy activo mientras han podido aguantar las piernas. Llevo tiempo sin jugar, coger el ritmo es complicado, pero trabajaré fuerte y seguro que pronto estaré a tope". "Nos vamos con sensaciones positivas a pesar de no poder marcar ni dejar la portería a cero", ha añadido en los micrófonos de beIN Sports.

En cuanto a su aportación goleadora, el delantero no se pone un objetivo. "No voy a decir una cifra. Que sean muchos y con que ayuden al equipo, será suficiente para mí", ha dicho, para pensar ya en el partido del Bernabéu: "Vamos con muchas ganas a por los tres puntos y ojalá que así sea".