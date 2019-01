André Silva: "Las cosas no se nos dan bien fuera del Sánchez Pizjuán"

Madrid, 19 ene (EFE).- André Silva, delantero portugués del Sevilla, reconoció este sábado, después de perder 2-0 ante el Real Madrid, que al cuadro del técnico Pablo Machín no se le dan "bien las cosas" lejos del estadio Ramón Sánchez Pizjúan.



El punta luso lamentó el partido que firmó su equipo en el estadio Santiago Bernabéu y reconoció que en los encuentros a domicilio el Sevilla necesita conseguir mejores resultados.



"No estamos contentos con el partido. Queríamos ganar o salir de aquí con un punto. Hemos salido de aquí con menos tres puntos y no estamos contentos. Pienso que les salieron las cosas bien (al Real Madrid) con ayuda de la afición. Se levantaron un poquito después de un gran gol de Casemiro, que era muy difícil", dijo en declaraciones a beIN Sports.



Cuestionado por qué le faltó al Sevilla para tener la misma fiabilidad que en el Ramón Sánchez Pizjuán, dijo no saber qué le ocurre a su equipo: "La verdad, no me cabe a mí decir eso. Sé que en nuestra casa tenemos a nuestra afición. Aquí nosotros lo intentamos hacer mejor, no lo conseguimos, pero lo queríamos hacer. Creo que jugar en el Pizjuán es una motivación. Pero las cosas no se dan bien fuera. Es fútbol, y queremos ganar y creo que vamos a ganar", concluyó.