Machín: "Seguro que al Barça no le gustó que le tocara el Sevilla"

Pablo Machín ha comparecido este mediodía en rueda de prensa en la previa del choque de Copa del Rey ante el Barcelona. El técnico ha repasado no sólo el choque contra los azulgranas, sino que ha hablado sobre toda la actualidad del equipo nervionense. "Debemos estar preparados para ganar. Hay que competir todos los partidos. La eliminatoria es complicada, supongo que el Barcelona pensará lo mismo. El rival al que nadie quería en el sorteo es al campeón los últimos cuatro años, actual campeón de LaLiga y el que va primero. Si conseguimos pasar será más meritorio", señaló sobre la eliminatoria.

Reflexión sobre sus declaraciones tras el Bernabéu: "No sé lo que se criticó de lo que dije. El más crítico conmigo mismo siempre soy yo. El que trata de mejorar y hacer todo lo que pueda soy yo para transmitirlo al equipo. También soy el máximo responsable. En la rueda de prensa traté de plasmar lo que vi y lo que sentía. Es una obviedad que íbamos hasta el 80 0-0. Si en ese minuto vas 0-0, en los últimos diez minutos puedes ganar el partido. Si en el minuto diez vas 2-0 es más difícil. También reconocí que el Real Madrid fue superior en el segundo tiempo, que no dimos cuatro pases seguidos para buscarles las espaldas. Es justo decir que no sólo jugó el Sevilla. Pero tengo que saber que nos enfrentamos al Madrid en el Bernabéu y por mucho que se piense que no estaban los mejores, Solari puso a los mejores que tiene y los que están en el Madrid no son malos. Todo el mundo coincide en que fue el mejor partido del Madrid en los últimos tiempo. Esto no quiere decir que no asuma que el Madrid fue superior. Ellos tuvieron el dominio, pero no muchas ocasiones. El gol fue un tiro lejano, pero no es que Tomas estuviera sacando balones o que estuviéramos achicando todo el partido. Tengo la costumbre de no empaparme de todo lo bueno que se dice. Y cuando la cosa va mal tampoco me flagelo".

Idea de juego, el cambio ante el Levante y un nuevo planteamiento: "Lo objetivo y lo lógico es mantener lo que te está haciendo ir bien. Si nos medimos por el cortoplacismo y te fijas en el último partido puedes pensar que hace falta cambios. Pero el equipo tiene una personalidad, que nos ha hecho estar muy bien. En la clasificación estamos muy bien. Hemos cambiado algunas cosas por lesiones o molestias. Pero por supuesto que estoy abierto a cambiar si pienso que puedo mejorar al equipo, pero reflexionando no por impulso".

Sin respuestas por parte del entreandor. Cambios en la delantera y no en la media: "Si tomé esas decisiones es porque creo que son las mejores. No sé si hubiera tomado otras hubiera beneficiado al equipo. Pensé meter otro medio, pero creía que lo que tenía era que meter un poco de miedo. Se la estaban jugando sus centrales contra los delanteros y busqué esos duelos dos contra uno. Si cambio un delantero por un medio y nos marcan lo fácil es decir que nos echamos atrás. Respeto todas las opiniones. Los aficionados las tienen como aficionados, los periodistas como periodistas y yo como entrenador".

Bajón Banega-Mudo-Sarabia: "No sé cuál es el problema. Quiero pensar que mental no es. El equipo está bien y los resultados son buenos. Puede ser un poco de bajón físico. Lo entendería un poco más. En enero llevamos tantos partidos como si fuera una liga completa. También, y no quiero excusarme, hemos tenido problemas con lesiones. Los futbolistas han jugado a un nivel altísimo. Yo le exijo que estén siempre a ese nivel, pero no son máquinas. Cuando se juntan muchas cosas, un jugador que baja y alguno más y un rival necesitado y con buenos futbolistas que eleva su nivel. Todo hace que a poco que se baje se hace notar".

Cuál es su crítica: "El entrenador ve lo mismo que todo el mundo porque es lo fácil. Pero también analiza otras cosas más internas y conocemos situaciones que el resto de gente no controla. Miramos muchas veces sólo a nuestro equipo y no nos damos cuenta de que los demás juegan. La diferencia que veo es que el equipo tenía efectividad porque teníamos más frescura, las llegadas eran más precisas y ahora nos cuesta más. Eso es porque llevamos muchos partidos. Jugamos de una forma enérgica, de transiciones rápidas y necesitamos buena condición física y espíritu. Muchas veces no es lo que la cabeza quiere, es lo que dan las piernas. Pero lo mínimo es tener una condición física óptima. Dicho esto: no estamos mal físicamente ni mal en la clasificación. Los resultados pueden enmascarar cosas. Te dan cuando ganas y te quitan cuando pierdes. Hace poco, sin haber ganado, ante el Atlético hicimos un partido muy bueno. Y no hace mucho de eso. Fuera de casa, me da rabia el partido que no ganamos en Valencia por una falta. Antes de ayer ganamos fuera en Bilbao. Hemos demostrado que tenemos capacidad. Nos van a seguir maravillando".

¿Cambiar el sistema?: "No me planteo jugar con Sarabia como carrilero. Lo necesitamos por su llegada. Tenemos jugadores justos en el centro del campo y quitarlo de ahí no nos vendría bien. En cuanto a los planteamientos me lo planteo. De siempre he querido jugar 3-5-2. Pero necesito que los jugadores me digan, "míster estoy para jugar". Cuando miras al rival puedes hacer cambios tácticos, pero tengo claro lo que me gusta. Quiero un equipo con energía, batallador, con carrileros constantemente en campo rival, con centrocampistas que ganen segundas jugadas... eso es lo que me gusta, pero son muchos partidos y se pasan malas épocas. ¿Cuántas veces hemos hablado de que estamos haciendo las cosas bien y que tenemos un colchón para cuando llegue lo malo?. No creo que éste sea un momento de bajón. Es algo lógico. Puede llegar un bajón. Excepto el Barça o quizá el Atlético, todos los equipos tienen momentos bajos o los tendrán. Llevamos compitiendo desde pretemporada y es normal que nos pase".

Dos caras del equipo en casa y fuera: "Seguro que no le pasa sólo al Sevilla. Si fuéramos tan fiables como en el Pizjuán nos saldríamos de la tabla. Una palabra que me oís mucho es la competitividad y eso significa tener opciones de ganar en todos los campos. Y creo que hemos competido con opciones de ganar fuera de casa. Que nos gustaría hacerlo mejor, seguro. Pero no es fácil puntuar de tres en tres y fuera de casa. Te garantizo que no voy fuera de casa pensando diferente ni diciendo cuidado, nos vamos a meter atrás y a jugar diferente que cuando jugamos en casa".

Aire de desánimo por el sorteo: "No creo que haya que decirle nada a la afición porque siempre ha estado con el equipo. Cuando jugábamos en UEFA y contra el Barcelona seguro que lo van a disfrutar ante el mejor equipo de los últimos tiempos. Queremos que estén contentos y que sea una comunión. Somos más fuertes en el Sánchez-Pizjuán porque la afición nos lleva en volandas. Nadie cuando se produjo el sorteo quería al Barcelona, pero es lo que hay. Hay que disputar la eliminatoria de la mejor manera y dosificar la plantilla. Se suele decir que a doble partido es más complicado, pero tenemos una primera mitad en casa para intentarlo".

¿Cómo parar a Messi?: "Pues si se ilumina contra el Sevilla habrá que poner un francotirador con un dardo. Tenemos que poner mucho de nuestra parte, tener un gran día, que él no lo tenga. Tiene recursos para salir de cualquier trampa. El Barça con Messi también ha perdido partidos y ojalá que sea mañana".

Munir: "No va a ser una baja sólo para mañana. Será de larga duración, muscular. Probablemente un mes. Eso pueden ser ocho partidos. Te puede marcar. Y luego a ver cómo te reenganchas. Nos merma más todavía el equipo. Parece que las desgracias no vienen solas y Joris también se ha retirado y parece que será una lesión muscular en el recto. A darle más valor aún al partido. Esta plantilla, aunque ha estado mermada ha sabido dar el nivel".

¿Más refuerzos?: "La confianza no sólo hay que decirla sino demostrarla. Si decimos tener una plantilla competitiva se tiene que demostrar y ver. En cuanto a la posibilidad de traer más futbolistas, no depende de mí. Las circunstancias hacen que una primera idea pueda cambiar. Al principio decíamos que necesitábamos futbolistas y no quisimos precipitarnos. Nos hemos reforzado con un delantero que vendrá la temporada próxima. Munir no va a estar. Nolito es una lesión de larga duración, después de recuperar un gran nivel. Hemos tirado de Bryan, que será un excelente futbolista, pero no le vamos a dar la responsabilidad a un chico de 17 años que ha jugado cuatro ratos en Segunda B. No quiero llorar, sino sacar rendimiento a lo que tengo".

Resultado positivo en la ida: "Ganar por más de un gol en el Camp Nou es complicado para cualquiera. Lo ideal es llevar un resultado positivo y más si no nos marcan, aunque sabemos que contra el Barcelona es tremendamente complicado. Para poder dar la campanada ante el favorito necesitamos llevar un marcador que, como mucho, no tengamos que ganar por más de un gol en el Camp Nou".

El VAR: "El VAR en Sevilla gusta mucho. Es otro aspecto para que siga habiendo polémica en el fútbol. Siempre he dicho que el VAR se ha implantado para dar justicia. Confío en que se hará todo bien. No me preocupa ni el árbitro ni el VAR".

Negativismo: "Vosotros sois un poco transmisores de opinión. He empezado diciendo que al Barcelona tampoco le ha gustado que el sorteo sea contra el Sevilla. Pero eso no quita para que el resto de mortales no querían al Barcelona. Vamos a disputarla y que gane el mejor".