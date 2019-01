Sarabia y su segundo 'doble-doble'

Hay quien dice que no aporta tanto y es algo en lo que deben de estar de acuerdo sus propios entrenadores, porque con casi todos ha partido como suplente. Pablo Sarabia parece que no está, pero termina apareciendo, especialmente en esta temporada, en la que se está menos obligado a construir y más habilitado para llegar. Con Ben Yedder y André Silva dando trabajo a los centrales rivales, el madrileño tiene por donde ir, siendo su instinto para saber el lugar en el que caerá el balón de auténtico 'killer'.

Su facilidad para hacer gol no es nueva. Ya con Jorge Sampaoli, quien no tenía pensado darle mucha bola, demostró el ex del Getafe CF que no titubea ante el marco rival. Firmó 11 dianas y 12 asistencias, pese a que jugó en todas partes. Fue su primer 'doble-doble', término baloncestístico que determina la consecución por parte de un jugador de dobles dígitos.

La pasada campaña, en cuanto a guarismos, también fue excelente, teniendo en cuenta la irregularidad de un equipo que llegó a tener tres entrenadores distintos en un año: Berizzo, Montella y Caparrós. Sarabia se quedó al borde de su segundo 'doble-doble', al hacer nueve tantos y regalar 10.

Pero no ha hecho otro como la actual, numéricamente hablando. Ya en enero, acumula 17 dianas y nueve asistencias, por lo que muy pronto volverá a tener una temporada de dobles dígitos, algo que está al alcance de muy pocos.

Eso significa que el madrileño, zurdo pero con un gran manejo de la diestra, participa en un gol del Sevilla una vez cada 84 minutos. Que costó apenas 400.000 euros y que sigue sin renovar ya está más que dicho. Desde luego, tiene razones de peso para exigir, aunque algunos sigan pensando, absurdamente, que no aporta mucho. En el fútbol, el gol lo es todo y a él se le caen de los bolsillos. Ya quisieran tener sus números la mayor parte de delanteros de toda Europa...