Kjaer: "El 6-1 no es fácil de aceptar"

Kjaer: "El 6-1 no es fácil de aceptar"

Kjaer consideró que el Sevilla no supo aprovechar sus momentos para salir vivo del Camp Nou: "Partido complicado, muy duro, pero esto es fútbol, las cosas cambian rápido. En el primer tiempo, si marcamos el penalti, las cosas cambian. El 6-1 no es una cosa fácil de aceptar, pero ahora quiero mirar para adentro, y mañana a preparar otro partido, el del sábado. Es el momento de mirar adelante, no es el momento de bajar la cabeza y trabajar".

El jugador no quiso valorar en caliente el partido y aplazó a un análisis más sosegado del duro correctivo recibido: "El Barça tiene mucha calidad. Hoy no hemos tenido suerte. Partido difícil. Para mí es difícil evaluar todas las ocasiones. Ahora no estoy contento, pero mañana cuando veamos el partido, valoraremos y miraremos qué tenemos que mejorar".

El Sevilla tuvo sus opciones tras el gol de Arana: "Con el gol de Arana claro que hemos creído, pero el partido ha sido así. Lo dimos todo para ganar este partido. El 6-1 no ha sido justo. Hay que pedir disculpas. Decirles que vamos a mejorar y que mañana o pasado vamos a levantarnos. Hoy no era el día para nosotros".