El Sevilla y el negocio por el 'Neymar colombiano'

El Sevilla FC no atendió en su día el ofrecimiento de Adalberto Peñaranda, a quien el Udinese acabó sacándole más de 10 millones de euros, y no cometió el mismo fallo cuando la misma agencia de representación le puso sobre la mesa el nombre de Jorge Carrascal (20), quien apuntaba maneras en Millonarios.



En el club nervionense estimaron que el centrocampista tenía maneras para romper en Segunda, con el primer filial, y acabar dando un salto al primer equipo en un futuro no muy lejano, por lo que desembolsó 900.000 euros para hacerse con el 80% de su pase. Lo de Carrascal, sin embargo, no salió bien. El futbolista, de familia humilde, se vio envuelto en varios episodios de indisciplina y estuvo a punto de echaran del club en distinas ocasiones.



Sin remedio aparente, el Sevilla decidió mandarle a la 'mili'. Es decir, a una fría Ucrania en la que no iba a tener más remedio que espabilar, si no quería despedirse definitivamente de vivir del fútbol. Y en el Karpaty despertó.





Así juega Jorge Carrascal. Rápido, habilidoso y encarador. Desequilibrio puro. Enganche y extremo de 20 años elegido x Gallardo. Encima le dicen "El Neymar Colombiano", si en el próximo exclásico no le tira una bicicleta al guerrero de cotillón de Nández me voy a sentir estafado. pic.twitter.com/1ZAXUEVIVV — Jotapé Bomba (@jpbombaok) 27 de enero de 2019

El "Neymar colombiano" llegó al país para sumarse a River y habló sobre su particular apodo https://t.co/VcAgz1OlEa pic.twitter.com/djk7IM4vOv — infobae (@infobae) 29 de enero de 2019

El pasado verano, el club ucraniano ejecutó la opción de compra estipulada en el préstamo de Carrascal, la cual ascendía a, de los que ahora Millonarios reclama 400.000, más el porcentaje correspondiente por el mecanismo de solidaridad., ha dicho este miércoles Enrique Camacho, presidente de Millanarios.El centrocampista llegó este lunes a Argentina para jugar en el River Plate, que pagaráy que se guardapor lo que el Karpaty podría acabar sacándole 1,5.Sea como sea, el Sevilla, que le llegó a dar por perdido, ya hizo su negocio, gracias a aquella cesión que hizo a Carrascal tomar el camino del fútbol. En sus cualidades, realmente, no había dudas. Ahora, de hecho, hay quienes se atreven a bautizarle ya como