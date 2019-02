Machín: "Hemos estado contemplativos"

Pablo Machín lamentaba la ocasión perdida para volver a ganar fuera de casa ante un rival que no necesitó un buen partido para superar al Sevilla. "Estoy fastidiado. Teníamos una oportunidad para haber hecho un mejor partido. El rival no nos ha exigido tanto como para salir derrotado de aquí. No me gusta poner excusas. Podría hablar de circunstancias que son negativas para el equipo, pero asumo que no hemos jugado como deberíamos. Con muy poco o nada nos llevamos una derrota y eso me fastidia más. Si el rival es mejor y te gana le felicitas, pero hoy hizo bien poco", concedía el soriano.

El técnico no quiso poner excusas en forma de lesiones o de baja forma de algunos futbolistas para explicar la derrota: "Puedo decir un montón de cosas que son realidades, pero no quiero que parezca que quiero quitarme responsabilidades. El rival estaba supernecesitado, estaba en descenso, tiene que ganar en casa... y aun así no nos ha demostrado eso. Al equipo eso le ha venido mal. En el descanso hemos dicho que estábamos demasiado contemplativos y que nos podía pasar que en una falta de concentración la cosa cambiara".

Con todo, el Sevilla pudo llevarse el triunfo con dos ocasiones claras de Ben Yedder: "Ha podido cambiar con el palo de Wissam, o la estrategia también con Wissam. El equipo no ha competido al cien por cien y eso me duele. Tengo que inculcárselo. Hoy nos teníamos que haber exigido más. Se puede perder en cualquier campo, pero siempre que el rival sea mejor que nosotros. No hemos competido a nuestro máximo nivel".