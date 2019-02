"El Lazio-Sevilla será un duelo de espejos"

El partido entre Lazio y Sevilla "va a ser un duelo de espejos" entre dos equipos con un estilo de juego y un dibujo muy similares que disputarán una eliminatoria muy igualada, según la opinión del exdelantero de Lazio y Valencia (entre otros muchos clubes) Bernardo Corradi.

El que fuera internacional 'azzurro' ha analizado para ESTADIO Deportivo el doble duelo en dieciseisavos de la Europa League. "El Sevilla tiene jugadores que han estado en Italia y que sabrán cómo es el juego de la Lazio. Yo digo que será un duelo de espejos, porque los dos juegan con defensa de tres centrales y unos esquemas muy similares. Ahora, Inzaghi está apostando por centrocampistas de calidad en el medio, con cuatro o cinco jugadores ofensivos en el once. El que gane la partida en el centro del campo será el que se lleve la eliminatoria", consideró el de Siena, que a sus 42 años y ya retirado, sigue ligado al fútbol entrenando a la selección italiana sub 19.

"La Lazio lo está haciendo bien en la Serie A. Se ha puesto a un punto del Milan en la pelea por la Champions (es séptimo con 37 puntos, los mismos que Roma y Atalanta). Juega bien y eso que no tiene a tope a jugadores que marcan la diferencia como Luis Alberto, Immobile o Milinkovic-Savic, que será baja. Viene de ganar al Empoli (1-0) y de perder contra 'Juve' y Nápoles en los que jugó bien y mereció más. Además, le ha ganado al Inter en la Coppa. La Lazio está en un buen momento y no he visto mucho al Sevilla, pero sé que en los últimos partidos no ha ganado", manifestó un Corradi que desgranó al detalle al conjunto celeste y sus bajas: "En la Lazio hay un hombre clave para mí que es Lucas Leiva, que es el que le da el equilibrio al equipo. Sobre todo, ante la ausencia de un jugador como Milinkovic-Savic, un futbolista fuerte que puede salir con la pelota controlada y llegar al área. Es un jugador que te permite ir a la presión alta y que es uno de los mejores medios del mundo. Con ese físico, esa calidad y esa técnica, lo único que le falta es la continuidad. ¿Para el Real Madrid? Si yo fuera presidente de un club grande de Europa, ficharía a Milinkovic-Savic".

Otro jugador de la Lazio que podría perderse el partido del jueves es un Immobile en plena racha. "Desde que volvió a Italia ha tenido y continuidad para mostrar su calidad y marcar goles. Está a un nivel impresionante", apuntó Corradi, quien también definió a otros dos exsevillistas, como el 'Tucu' Correa y Luis Alberto. "Correa necesitó tres o cuatro meses de adaptación y ahora es una alternativa óptima para la Lazio. Por su parte, Luis Alberto el año pasado marcó la diferencia, ya fuera jugando como interior o como mediapunta. Si está en buenas condiciones físicas (viene arrastrando molestias musculares) ofrecerá todo lo que un futbolista de su calidad te puede dar", concluyó.