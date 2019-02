En Europa ahora sólo hay seis visitantes peores que el Sevilla

El Sevilla no gana fuera de casa desde finales de septiembre.

No se entendería que Pablo Machín preparase sólo los partidos de casa, o que únicamente trabajase bien para los que su equipo disputa en el Sánchez-Pizjuán, por lo que, seguramente, el bajón que experimenta el Sevilla FC como visitante tenga más que ver con lo psicológico. Como en su momento para Emery, para Machín está suponiendo una auténtica tortura.

Sus números lejos de Nervión esta temporada no son del todo alarmantes, pues hay hasta nueve equipos que han puntuado menos que el Sevilla (13). Lo alarmante es su rendimiento como foráneo en este 2019, el cual le sitúa entre los 10 peores clubes de las cinco grandes ligas de Europa. Es más, sólo seis (Bournemouth, Nurenberg, Fulham, Huddersfield, Dijon y Augsburgo) han obtenido menos bote que los de Machín en sus últimos seis partidos como visitantes (2). Casi todos están en puestos de descenso en sus respectivas ligas.

Para colmo, se ha quedado sin gol

Resulta imposible ganar, además, si no marcas, y el Sevilla no lo ha hecho en ninguna de sus últimas cuatro salidas. Ante Athletic (2-0), Real Madrid (2-0), Celta de Vigo (1-0) y Villarreal CF (3-0) se quejó sin 'mojar', mostrando una nula capacidad tanto para llevar el peso del juego como para reaccionar tras encajar el primer tanto. Machín no consigue que sus modificaciones tácticas y de hombres tengan el efecto deseado sobre el verde.

En La Cerámica, el técnico soriano se quejaba de que el equipo había tenido falta de efectividad. "Hemos disparado 20 veces", advirtió. Y, efectivamente, fue así, aunque sólo cinco de ellos, entre bloqueos de defensas y lanzamientos mal dirigidos, fueron entre los tres palos. Asenjo estuvo mejor que Vaclik. El Villarreal, mientras, probó fortuna 12 veces, pero seis de ellas fueron a portería. Tres, desde muy cerca, acabaron en gol.

La realidad es que casi todos los ataques nervionenses fueron tras entradas por las bandas y que el equipo blanquirrojo tienen un tremendo déficit en el juego áereo. De 26 centros, los jufadores del Sevilla sólo lograron conectar con tres dentro del área amarilla.

Sea de sistema, hombres o talante, lo seguro es que este Sevilla necesita un cambio fuera.