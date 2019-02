Somalo: "Estoy convencido de que van a vender el Sevilla FC"

Ramón Somalo, exconsejero del Sevilla, ha hablado este lunes para Deportes Cope Sevilla, donde ha explicado su situación y salida del club. "Después de 14 años es un puesto que quema mucho, tocaba irse... ya dimití con la condena a Del Nido, pero me pidieron que no saliera. Adopté la decisión errónea de continuar, porque mi situación ya no era buena para mí, era desagradable", explicó.

En cuanto a la posible venta del club ha dicho abiertamente: "No sé si se rompe la negociación o el americano cambia su decisión con respecto a lo que pasa en la junta de accionistas o en los partidos posteriores, con la afición condenando la venta. De todas formas, creo que lo van a vender, es inevitable. Yo no quería participar en ese consejo que quiere vender el club".

"En el club se ha tenido información sobre las acciones y podrían haber hecho partícipes a los accionistas del Sevilla. Si tenían información privilegiada, que sé que la tenían, y utilizaron los medios del club para comprar acciones, que lo hicieron, ¿por qué no se hace participe a todos los accionistas del Sevilla? Entonces sí estarías legitimado para vender. Tenían esa información de esa oferta, de que se pagaban 3.000 euros por acción... Yo no puedo echarle en cara a los grandes accionistas que vendan, pero sí esas maniobras anteriores", critica Somalo.

Además, habla de forma clara y rotunda: "Estoy plenamente convencido de que lo van a vender. Salen del club personas como Juan Luis Villanueva o Faustino Valdés, preparadísimas. O José Luis Moscoso, una persona con amplios conocimientos en Urbanismo, o Ellauri, experto en temas médicos... ¿Y quiénes entran? Éste no es un consejo para manejar a una entidad de 200 millones de euros; es un consejo para vender. Me preocupa que se llegue a una situación en la que se venda al primero que pase".

También habla sobre los grandes accionistas del club blanquirojo al decir que "no todo el mundo estaba por la labor de vender... pero te ves en unas situación que te ves obligado, como le ha ocurrido a la familia Del Nido o a la familia Carrión. Del Nido compraba porque quería acceder al mando y otros, porque querían vender. No querían que sus acciones valieran cero y al final todos han llegado a un acuerdo común".

"Esta entidad es capaz de aguantar cualquier tipo de circunstancia, vengan o no inversores de fuera. Quiero destacar la productiva labor de la afición y también de la federación de peñas y de organizaciones como Accionistas Unidos", concluyó el exconsejero sevillista.