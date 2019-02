Vergüenza torera la de Roque Mesa

El único que en la primera parte sintió algo de vergüenza torera fue Roque Mesa. El canario se echó el equipo a la espalda con 1-0 aunque también es verdad que echó en falta la compañía de Banega por detrás, o incluso la cercanía de un desaparecido Franco Vázquez. El centrocampista canario tiró de casta en los peores momentos con algunas arrancadas para romper líneas y buscar las llegadas de Promes y Navas por banda. Pero ayer nadie le acompañó. El '7' hizo lo que pudo y eso no fue suficiente para un Sevilla que volvió a mostrar su peor cara lejos del calor de la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán.

En la segunda parte, Roque agradeció la entrada de Sarabia por el 'Mudo', y la compañía que sí le brindo Munir como improvisado interior. La movilidad del ex del Barça le dejó huecos para sus balones pero los de arriba no terminaban por definir. Acabó desesperándose el ex del Swansea, que acabó tirando más de corazón que de cabeza finalmente para nada.