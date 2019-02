¿Por qué juega Machín -casi- siempre con tres centrales?

Los entrenadores son los que tienen más información sobre su equipo, como les gusta recordar ante las críticas, pero, más que nada, lo que tienen es una idea propia, como la puede tener cualquier aficionado o periodista sobre un determinado equipo. Por eso, muchas veces no coincide lo que propone un técnico con lo que considera mejor la grada, en general. Cuando llegan los malos resultados, el debate se recrudece, claro, y en el Sevilla, en estos momentos, se centra en una idea inamovible de Pablo Machín: la de salir de inicio con tres centrales y mostrarse muy reacio a dejar sólo dos, vaya como vaya un partido.

Este martes, en la rueda de prensa previa al partido de vuelta ante la Lazio, se ha referido de manera superficial a dicho asunto: "El sistema que más trabajamos, en el que nos sentimos más cómodos y del que más nos hemos aprovechado es el 3-5-2. Ésa es la idea primera. También hemos trabajado y usado en alguna ocasión la defensa de cuatro, pero sólo como alternativa, y las alternativas son eso... alternativas".

Sí que ahondó bastante más en su argumento cuando fue entrevistado en Mundo Maldini. Ahí explica claramente cuándo y por qué usa la defensa de tres: "Curiosamente, yo llegué a los tres centrales por necesidad, digamos. Jugué como futbolista con Miguel Ángel Lotina, quien fue el primero que me enseñó la táctica, con tres centrales en el Numancia. Y me di cuenta de que tenía muchas ventajas respecto a otros sistemas. En Soria lo había ensayado, pero no lo había llevado a efecto a los partidos. Jugábamos 4-2-3-1, 4-4-2... Cuando llego a Girona, allí sí que habían pasado dos entrenadores con sus ideas y yo sabía que tenía que pegar un cambio de todo, en un momento supercomplicado: de sistema, de método de entrenamientos, de forma de jugar, de futbolistas... Y, viendo los jugadores que tenía, creía que se podían amoldar muy bien a esos tres centrales. La primera idea era que nos diese seguridad defensiva, pero, cuando los resultados van saliendo, lo que tienes que hacer es introducir determinados matices, porque los rivales te van conociendo y te obligan a ir evolucionando. Pero te da muchas posibilidades, sobre todo en la salida. Pep lo hacía aquí en España, metiendo atrás a Busquets".

En el Sevilla

"Nosotros hacemos algo similar y ya tenemos a ese jugador ahí, que no es tan ofensivo ni con tanta capacidad para sacar el balón, pero al final tienes que tener futbolistas que se adapten a un determinado estilo de juego. Te permite dar diferentes líneas de pases, para que éstos sean siempre profundos y no jugar tanto en paralelo... y a la hora de defender, siempre tienes, cuando menos, tres atrás que te hacen no ser excesivamente vulnerable", añadió un Machín que reconoce haber dado "prioridad" al partido de Leganés (Liga) que al de vuelta ante el Barcelona (Copa).

Promes o Mercado, Banega o Amadou...

Un 3-5-2 puede ser defensivo u ofensivo en función de los jugadores que se desempeñen en el mismo. Al soriano, por ejemplo, le gusta que sus carrileros sean más centrocampistas que defensas. "Esto muchas veces no es lo que el entrenador quiere, sino lo que te deje el rival. Nosotros intentamos jugar muchas veces con un 3-4-3, pero había muchas veces en el Girona que el rival nos apretaba y acabábamos jugando con 5-4-1. Los sistemas son muy flexibles, pero para mí la mayor diferencia es si de carrilero pones a Promes o si pones a Mercado. Los dos pueden jugar ahí, pero no son lo mismo. O si tu pivote defensivo es Banega o si es Amadou... Eso por supuesto que marca. El entrenador tiene que inculcar una idea y con unos futbolistas es más fácil conseguirlo que con otros", terminó el soriano, quien, pese al bache evidente de resultados, no tiene intención alguna de modificar su dibujo habitual ni dar banquillazo a quienes más juegan.