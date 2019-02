Roque Mesa: "Los primeros autocríticos somos nosotros"

Roque Mesa ha sido el futbolistas encargado de atender a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles ante la Lazio. El centrocampista canario, que será titular, ha dejado claro que solo piensan en el encuentro europeo. "Cuando no se gana hay que analizar muchas cosas, cuando se gana también. Nunca es bonito cuando se pierde, todos queremos ganar. Lo cierto es que hay un partido muy cercano, el de mañana, y cuando uno pierde lo que uno quiere es jugar lo antes posible. Hemos analizado las cosas que estamos haciendo mal y a pensar en el partido de mañana", ha dicho.

En cuanto a la imagen del equipo en el partido ante el Villarreal, el mediocentro ha explicado: "Es cierto que el primer gol que nos meten es a balón parado, no es cuestión de estar más atrás o adelante, hay que salir más metidos, más concentrados, cuando nos damos cuenta vamos perdiendo y luego ya es muy difícil. Generamos muchas ocasiones pero la diferencia se marca en las áreas. Todo depende de si la pelota entra. Nosotros somos los primeros autocríticos, mañana hay un partido muy importante donde el Sevilla siempre ha sido el rey de esta competición".

Qué ambiente espera ante la Lazio: "Creo que mañana será una tarde-noche mágica, como las que se juegan en el Sánchez-Pizjuán, saldremos concentrados para sacar la eliminatoria adelante".

La baja de Banega, importante: "La ausencia de Éver es importante, sabemos lo que supone para nosotros. Creo que tenemos plantilla suficiente para suplir esa baja y otras. Somos una plantilla amplia y algunos por sanción o por lesión nos hemos ido perdiendo partidos, pero la plantilla es muy competitiva".

Y luego, el Barça: "Estamos pensando en el partido de mañana solamente, tenemos que pasar como sea. El partido del sábado ya lo veremos a partir del jueves".

Los altercado de Roma entre ultras: "El fútbol es una fiesta, se tiene que vivir en el campo, todo lo que pase fuera no beneficia a nadie. Eso no es fútbol, espero que no pase nada y que todos estemos alerta para que no vuelva a suceder nada de eso".

Está cansado el equipo: "Cuando se gana el cansancio no existe y cuando se pierde es una excusa más, pero para nosotros no lo es".