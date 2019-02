Machín: "Hemos salido a no especular"

Pablo Machín reconoció que lo pasaron mal cuando se produjo la expulsión de Franco Vázquez, pero que el Sevilla supo dar la cara para pasar de ronda: "No conozco a nadie que no sufra en momentos puntuales de una eliminatoria europea. El equipo ha salido a no especular, a intentar hacer un gol. Lo hemos hecho, luego nos damos cuenta de que el rival juega, lo tenían ya todo perdido, han hecho un partido de ida y vuelta. Luego la expulsión, hemos acabado cansados porque la lesión de Escudero nos ha quitado un cambio".

El técnico soriano explicaba cómo le condicionó la lesión de Escudero: "Siempre te privas de hacer otro cambio porque tienes que hacerlo nada más empezar el partido. Luego hemos estado diez o doce minutos con uno menos en el momento más delicado. Luego hemos encontrado nuestro momento, hemos aprovechado su expulsión, hemos hecho el segundo con la determinación de Sarabia. Luego, nadar y guardar la ropa".

Machín también se refirió a las dos expulsiones: "En Europa este tipo de circunstancias se suelen dar. No es cuestión de hacer mucha valoración de los arbitrajes, pero sí que es cierto que en Europa los arbitrajes tienen esto. Nuestra expulsión ha sido rigurosa y la suya también. Qué voy a contar, el otro día en el añadido metimos dos goles y pudimos hacer tres".

También le preguntaron por Promes: "Al principio no ha estado fino con balón. Luego ha demostrado carácter, determinación y físico hasta el final".

También valoró el debut de Rog: "Seguro que no son todos los minutos que desearía, pero las circunstancias son las que son. Nos ha ayudado a ganar el partido".