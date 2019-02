Castro: "Se ha ido un gran presidente y un gran amigo".

El presidente del Sevilla FC, José Castro, ha atendido a la radio oficial del club, SFC Radio, para mostrar sus condolencias tras el fallecimiento de Roberto Alés. "Estoy hundido, destrozado y soportando el no emocionarme ante lo que ha ocurrido hoy. Esta mañana dejó de latir el corazón de un gran sevillista, de un gran presidente y una gran persona que nos deja el legado de su trabajo, de su honradez y de cómo fue en su vida con su familia y con el Sevilla. En un momento en el que no había por donde tirar, con la economía muy mal, tomó las riendas y puso las primeras piedras de lo que hoy disfrutamos todos", declaró.

El máximo dirigente sevillista, en un día tan emotivo por la pérdida de Roberto Alés, quien fue pieza clave en la construcción del Sevilla de los títulos, se ha referido a la exigencia que en su día inculcó el propio Alés en la entidad hispalense: "Él inculcó esa exigencia. Después la mantuvo José María del Nido y yo he seguido esa línea. Por eso cuando escucho que en este club se ha perdido la exigencia, se falta a la verdad porque en este club sin la exigencia máxima no podríamos vivir porque es nuestra forma de entender el fútbol, nuestra forma de entender el sevillismo y nuestra forma de entender nuestra entidad".

José Castro también ha recordado a un consejo que le dio Roberto Alés poco después de llegar a la presidencia. "Pepe, no te olvides de que los jugadores tienen que cobrar, tienen que estar contentos y hay que pagarles siempre. Y lo que se le prometa hay que cumplirlo, porque algunos tienen vergüenza y corren, pero cuando cobran corren más", le indicó. Castro ha dicho al respecto que "los futbolistas en nuestra entidad cobran en su día". "En mis cinco años de presidencia ninguno puede decir que no ha cobrado en su día, ni antes ni después. Bueno, alguno puede decir que antes, pero son excepciones o por determinados motivos. Y eso, además, no sólo lo aplico a los futbolistas, sino también al resto del personal. Hace poco tuvimos una reunión con ellos porque también son parte importante para que al final el equipo funcione y consiga objetivos deportivos. Efectivamente son los futbolistas los que marcan los goles y los que nos llevan a la gloria, pero hay gran número de personas trabajando en nuestro club y que ayudamos para que ellos estén en la mejor situación para que esas cosas ocurran", apuntó.

Por último, quiso informar a todos los sevillistas que se podrán despedir de Roberto Alés en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. "Hoy no podemos estar más dolidos pero él tendrá lo que merece, una capilla ardiente aquí porque las centralitas están colapsadas de gente que quería despedirse y no hay tanatorio en el mundo que pueda recibir a tanta gente. El club ha hecho un esfuerzo titánico para tener aquí a Roberto en su casa, la de todos los sevillistas, para quien quiera darle ese último adiós", concluyó.