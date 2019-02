Sarabia: "¿Quedarme? Sí, ¿por qué no?"

De forma paralela a la sensacional contribución de Sarabia al Sevilla de Pablo Machín a base de una lluvia de asistencias y de goles, se están desarrollando las eternas negociaciones para renovar su contrato y subir considerablemente su cláusula de rescisión, ahora establecida en 18 millones de euros.

Hace meses que comenzaron los contactos, pero lo cierto es que las conversaciones se han estancado y, de momento, no hay visos de que se vaya a cerrar de manera inminente. Esto ha generado infinidad de rumores e informaciones sobre las propuestas que tiene sobre la mesa tanto de España como de otras ligas poderosas como la Premier, generando una incertidumbre que incluso ha provocado ciertas críticas al futbolista a las que ha respondido con más goles.

Hasta el momento, el madrileño había rehusado hablar de este tema más allá de un mensaje en Twitter para salir al paso de la noticia sobre un presunto ultimátum de su agente al Sevilla. No obstante, después del choque con la Lazio, el atacante le hizo un guiño al Sevilla. Así, cuando se le preguntó en Movistar por si continuaría en el Sevilla, él respondió de forma afirmativa: "Sí, ¿por qué no?". No quiso profundizar más en el tema, afirmando que está concentrado en el presente: "Yo estoy centrado en la temporada que estamos haciendo en el equipo. Sería una irresponsabilidad por mi parte y no profesional el estar pensando en otra cosa que no sea cada partido jugarlo y hacer lo posible para que el equipo gane. Y eso es lo que voy a seguir haciendo. Desde el minuto uno hasta el 90 el estar centrado para que el equipo siga ganando y consiguiendo objetivos".