Sergi Gómez: "Estamos a gusto con Machín"

Sergi Gómez ha sido el protagonista elegido por el Sevilla para que pase por la sala de prensa de la ciudad deportiva nervionense. El central, uno de los futbolistas más utilizados por Pablo Machín, ha querido dejar claro que la plantilla confía en el entrenador y que tiene los cinco sentidos puestos en ganar al Huesca para retomar la buena senda perdida en los últimos dos meses de competición.

Partido del Huesca: "Somos conscientes de la importancia del partido de Huesca para nosotros. Venimos de partidos fuera de casa en los que no hemos conseguido lo que queríamos y es el momento de cambiar la senda".

¿A qué se debe el bajón?: "Pienso que en una temporada entera pasan muchas cosas. En ese sentido en septiembre también tuvimos un bajón de resultados y a las tres semanas nos pusimos líderes. Tenemos que ser consciente de la plantilla que tenemos, ha habido partidos que no hemos conseguido lo que queríamos. Tenemos plantilla para dar un buen nivel y revertir la situación, con partidos importantes como la Europa League. Hay muchos factores que pueden variar una temporada, empezando por lesiones, o partidos en los que haces más esfuerzo de la cuenta para conseguir los puntos y no los consigues. Empezamos a muy buen nivel y ganábamos casi cada partido y estuvimos en el top de la clasificación. Luego ha venido esta racha, pero somos conscientes de la importancia del partido de Huesca".

Cambio de sistema ante el Barcelona: "Pienso que la gran mayoría de nosotros ha jugado en ambos sistemas aquí en el Sevilla o en otros equipos, no es algo nuevo. Fue algo estratégico para jugar contra el Barcelona, que conocía nuestro sistema. Dimos el nivel y puede ser un recurso para según qué partido".

¿Es una final?: "Son tres puntos muy importantes para seguir arriba, para romper la racha fuera. Quedan trece finales en LaLiga y dependemos de nosotros. Estamos mentalizados y tenemos la semana para prepararlo".

Entrenador cuestionado: "Cuando todo va genial no se habla de casi nada y cuando hay resultados que no gustan es fácil señalar o apretar. Estamos a gusto con la manera de trabajar de Machín, en ese sentido no hay problemas. A día de hoy siendo el entrenador de un equipo grande como el Sevilla lo fácil es señalar, pero no creo que sea coherente".

Confianza en la idea de Machín: "La idea de juego la tenemos todos muy clara. Hay partidos en los que no sólo influye el sistema, también el equipo rival o una ocasión que antes metías y ahora no. Para nada hemos dudado del sistema".

Partidazo de Messi en el Sánchez-Pizjuán: "Conocemos todos a Messi, es un grandísimo jugador, si tiene un día como el que tuvo, no perdona. Pero no hay que excusarse en ese jugador ese partido porque lo demuestra en cada partido. ¿Pararlo? Imposible no es, pero tiene un nivel altísimo, lleva muchos años demostrándolo, quien no lo quiera ver no dice la verdad. Está por encima del resto y es difícil frenarlo".

¿Prefiere que pase el Valencia o el Betis?: "Huesca, el sábado. Pensamos en ese partido. Es el partido más importante para nosotros. Está claro que cuando más lejos puedas llegar, mejor, pero hemos pasado de ronda en la Europa League y eso nos crea ilusión".

Ha jugado casi todo: "Hay muchos factores que intervienen. Lo ideal es dosificar minutos para obtener el mejor rendimiento. Ha habido muchas lesiones, varias óseas y ahí no puedes hacer nada. Hemos tenido mala suerte con eso y lo que hemos hecho ha sido reponernos. Cada detalles es importante, ya sea alimentación, descanso... Tengo muy cerca especialista, cuido cada detalle y eso acaba influyendo en el rendimiento. Cada uno tiene su forma de trabajar y en mi caso es esta".

¿Hay fuerzas para las dos competiciones?: "Todo pasa por la cabeza. Sabemos de la importancia de la eliminatoria de Europa League y de los trece partidos que quedan de LaLiga. Si queremos acabar en Champions tenemos que apretar en cada partido. Va a haber cansancio, pero si estamos fuertes de mente lo podemos conseguir. Lo que no vamos a hacer es ir a por una y abandonar la otra, eso no está en nuestra cabeza. Cada partido va a ser importante".

El Sevilla resucita a equipos con problemas: "Más allá de estadísticas o que no hay equipo en mala situación, que te puede ganar cualquiera, lo que queremos es demostrar la importancia de ganar fuera de casa. Tenemos que estar muy por encima de esto, que no nos afecte y ser conscientes de que cualquier equipo te puede crear problemas y evitarlo".