El adiós de Arana retoma fuerza

Es evidente que Guilherme Arana no cuenta para Pablo Machín, pues incluso prefiere utilizar a Promes como carrilero antes que tirar del brasileño. Ni siquiera estuvo en la convocatoria ante el Huesca y no juega desde la derrota ante el Celta de Vigo el pasado 2 de febrero.

El jugador no está contento con su rol y sigue viendo con buenos ojos su vuelta al Corinthians, club donde demostró su mejor versión. Pese a todo, el defensa sigue trabajando al 100% a diario para intentar revertir su situación.

El mercado en Brasil no se cierra hasta el próximo 3 de abril y pese a que las negociaciones entre el Corinthians y el Sevilla lleva un periodo en tiempo muerto. Ambos clubes están de acuerdo en la cifra final, ocho millones de euros, pero no en las formas de pago. Sin embargo no se descarta que todo pueda desenredarse en las próximas semanas según ha podido saber ESTADIO Deportivo.

Además, el Corinthians no sería el único club interesado. En los últimos días habría llegado también el interés de otro club, por lo que el futuro de Arana en el Sevilla sigue sin estar asegurado.