Pozuelo: "El Slavia se parece al Getafe"

El Slavia de Praga dio una de las grandes sorpresas de la ronda de dieciseisavos de final de la Europa League al eliminar al Genk. La forma en la que se produjo la eliminación fue aún más sorprendente, ya que los belgas habían arrancado un 0-0 en la ida e incluso se adelantaron en la vuelta con un gol tempranero de Trossard.

"Después del gol cambiaron. Dieron un paso al frente y nos buscaron arriba. Nos complicaron y acabaron pasando", relata Alejandro Pozuelo, que describe al equipo checo como "muy físico, que va bien a los balones aéreos, hace muchas faltas, maneja las segundas jugadas...". El equipo que viene a la mente rápidamente es el Getafe de Bordalás. "El Slavia se parece al Getafe en el estilo. Es un equipo que está muy bien trabajado. Pero no es tan bueno como el Getafe", subraya el trianero, quien tiene claro qué equipo es favorito. "El Sevilla es muy favorito para la eliminatoria. Creo que pasará sin problemas. Es verdad que los últimos resultados no han sido muy buenos, pero sabe cómo jugar este tipo de partidos. Si no pasa sería una catástrofe", explica.



El entrenador del Slavia, Trpisovsky, ha señalado que tiene un plan. Pozuelo le reconoce como estratega. "En su campo la verdad es que no nos presionaron mucho. Nos dejaron jugar y se replegaron. Sacamos un 0-0 y llegamos al partido de vuelta pensando que en nuestro campo éramos fuertes y que pasaríamos. Pero cambió todo. En la ida jugó 4-2-3-1, con Stoch en la banda más libre. En la vuelta Stoch no jugó y puso tres pivotes defensivos en el medio. Es nuestra zona más fuerte y nos marcaron al hombre. Nos persiguieron por todo el campo. Poco a poco nos fueron comiendo", subraya el centrocampista, quien destaca el papel de Milan Skoda, veterano delantero checo que anotó dos goles en el Luminus Arena: "Es un delantero que protege muy bien la pelota y le da un plus a su equipo. En nuestro campo lo hizo muy bien. Marcó dos goles de cabeza. Le da mucho aire a su equipo cuando recibe y aguanta hasta que lleguen sus compañeros". Pozuelo reconoce que hubo cierto exceso de confianza por parte del Genk: "Quizá no nos esperábamos esa reacción suya tras nuestro gol. Se vieron obligados a dar un paso adelante y nos mordieron en la salida. Somos un equipo al que le gusta jugar y nos lo hicieron todo muy incómodo. Luego comenzó el nerviosismo con sus goles y nos empezó a salir todo mal".

A 180 minutos

El Slavia intentará que la eliminatoria se resuelva en Praga y para ello necesita escapar vivo del Sánchez-Pizjuán, escenario de varias de las grandes gestas del Sevilla en la competición europea: "Ellos van a estar ahí. Van a estar todo el partido corriendo, haciendo muchas faltas, molestando todo el tiempo a los jugadores del Sevilla. A nosotros nos faltó contundencia, pero creo que el Sevilla este tipo de partidos sabe encararlos porque tiene muchos futbolistas con experiencia". Así, Pozuelo espera que regrese la versión europea del Sevilla ante un rival que irá con la piel de cordero. "Ellos saben a qué juegan e intentarán dar la sorpresa. Pero si el Sevilla está a su nivel seguro que va a pasar, no tengo la más mínima duda", concluye el exbético.

Oficial su salida al Toronto

Ayer se hizo oficial el traspaso de Pozuelo al Toronto. El ex del Betis aún jugará dos partidos más con el Genk antes de partir hacia tierras canadienses para enrolarse en el equipo de la MLS. El Toronto pagará finalmente 9 millones de euros -la cláusula de rescisión era de ocho pero para que el Genk no pusiera más trabas al traspaso hubo que acceder a pagar un millón más- por el futbolista de Triana, con el que aspira a pelear por el título. En Toronto tendrá la difícil misión de llenar el hueco que deja Giovinco, que hasta esta campaña era la estrella del equipo norteamericano.

Pozuelo está muy ilusionado con su nueva etapa. Firma por cuatro temporadas y considera que podrá luchar por los títulos en una liga en crecimiento y en un equipo en el que coincidirá con jugadores como Altidore, que jugó en el Villarreal, o Bradley, con pasado en la Premier League. Pozuelo emigra a una liga en crecimiento y a la que se incorporará dentro de dos o tres semanas, ya que después de acabar su etapa en el Genk hay parón por selecciones y el futbolista podría desplazarse a Sevilla para visitar a su familia antes de emprender el largo viaje a Canadá. Allí la temporada acaba de comenzar y finalizará en noviembre por lo que Pozuelo competirá de manera consecutiva desde junio de 2018, cuando comenzó la pretemporada del Genk, hasta finales de 2019. El centrocampista ya suma 40 partidos a sus espaldas en esta 2018/2019 y puede no tener descanso hasta alcanzar una cifra de 70 u 80 duelos.