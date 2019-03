Machín mantiene la ´misma línea de trabajo´ con los jugadores ´implicados´

El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, aseguró este miércoles, en la previa del partido de la Liga Europa ante el Slavia de Praga, que llega en el peor momento de la temporada para su equipo, que mantiene "misma línea de trabajo" y que los jugadores le "demuestran que están superimplicados".



El preparador soriano, que compareció en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde el jueves se disputará la ida de los octavos de final del torneo europeo ante el rival checo, dijo que no ha cambiado y que trata de ser el mismo cuando las cosas van bien o van mal.



"Tengo claro que soy el mismo, no he cambiado y quiero ser honrado con mi trabajo para que las cosas salgan bien", señaló el técnico sevillista, quien reconoció que "no hay que negar que existe una preocupación" pero también que no quiere "perder mucho tiempo en eso porque hace perder energía y esfuerzo para recuperar al equipo y darle la vuelta a esta mala dinámica".



Machín subrayó que "la gente" que le dieron "la confianza" al principio de la temporada le "hacen ver" que la siguen teniendo y que no quiere "defraudarles", por lo que mantiene "la implicación en máxima". "Nosotros sabíamos de la enorme dificultad de lo hecho anteriormente -cuando en la primera parte de la temporada competían entre los tres primeros- y ahora la dificultad la vamos a superar nosotros" y también con el apoyo de los aficionados, señaló Machín, de los que dijo que "son importantísimos" y entienden que "una cosa es el desacierto y otra es la desidia".



Se mostró "convencido de que el equipo y el cuerpo técnico tienen capacidad para volver a la buena senda todos juntos", y sobre el objetivo planteado por el director de Fútbol del club, Joaquín Caparrós, de estar al final de la campaña entre los cuatro primeros de la tabla en LaLiga, dijo que "ahora hay tres plazas inaccesibles -Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid-" pero que para la otra, entre otros equipos, "está el Sevilla". "Mi objetivo es el mismo siempre, ganar cada partido", afirmó el técnico sevillista, quien puntualizó que "mas allá de objetivos concretos, hay que se ambiciosos y coherentes".



Machín puntualizó que el Sevilla no va bien en LaLiga pero que ahora afrontan la Liga Europa, en la que la trayectoria sí es buena y que se mide el jueves al Slavia, un rival del que comentó que "a estas alturas todos son peligrosos", y puso como ejemplo lo que hizo el Ajax holandés en el campo del Real Madrid (1-4) en la Liga de Campeones. "Ayer vimos una muestra. A nosotros en las previas -de la Liga Europa- nos costó ganar a rivales que no tenían pedigrí y, si no estamos acertados, nos pueden ganar. Estamos prevenidos", argumentó.



Añadió que el Sevilla debe "demostrar que su calidad es superior y para ello hay que ponerse al mismo nivel de actitud y físico que el rival, que no es cojo".