Roque Mesa: "Sabíamos que iban a llegar momentos difíciles y la realidad es que en el vestuario estamos unidos".

El centrocampista del Sevilla FC Roque Mesa ha pasado por los platós de la televisión oficial del club para hacer un repaso de la actualidad deportiva del conjunto hispalense, así como, de las sensaciones de cara al encuentro de Europa League de este jueves ante el Slavia de Praga.

"Yo creo que es cuestión de dinámicas. Te pones a valorar el cómputo general de la temporada y al final no estamos tan mal. Al principio no esperábamos que fueran las cosas tan bien y estábamos confiados en seguir en la misma línea pero sabíamos que esto podía pasar, que iban a llegar momentos difíciles, donde los resultados no se iban a conseguir. Dentro del vestuario sabíamos que había que estar unidos y la realidad es que lo estamos. Estamos juntos que es lo importante. Fuera de casa no estamos dando el nivel que se nos presupone y sabemos que tenemos que dar un poquito más a la hora de trabajar y seguir creyendo, que es lo importante", declaró.

De cara a la eliminatoria europea, el canario quiso lanar un mensaje de confianza al sevillismo, así como destacar la importancia de este partido en relación a la exigencia que se vive en la entidad: "Vamos con mucha humildad y mucho respeto en esta eliminatoria ante el Slavia pero es una ilusión, qué duda cabe, pero vamos a intentar primero ganar el partido del jueves. Entiendo la exigencia que hay aquí y la historia que tiene este club. Cuando se firma aquí se exige y eso pasa por estar en LaLiga lo más arriba posible e incluso ganar la Europa League. Aparte, esto es fútbol y a veces las cosas no se dan y ahí hay que estar juntos".

Por último, quiso recalcar que el vestuario está mentalizado en cambiar la dinámica lejos del Sánchez-Pizjuán, para lograr los objetivos tanto en LaLiga como en Europa League: "La realidad es que fuera no encontramos la forma de darle la vuelta a la situación, a la dinámica que llevamos y Huesca fue un partido más en el que no sumamos. Jodidos, como todos€ Y se nota, claro que se nota, somos los primeros afectados y los primeros que queremos darle la vuelta a la situación y es frustrante cuando ves que no puedes. Yo creo que la cabeza es el 99% en el deporte. La cabeza es lo más importante. Cada uno lo lleva a su manera, pero lo mejor es intentar aislarte de todo, tanto para lo bueno como para lo malo, porque lo bueno también te debilita. Nuestro éxito estará cuando seamos capaces de cambiar esta dinámica", concluyó.