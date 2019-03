Machín: "Tenemos que encontrar nuestro momento y llegará el cambio de la dinámica"

Pablo Machín, técnico del Sevilla, ha comparecido este mediodía en la sala de prensa de la ciudad deportiva tras el entrenamiento matinal donde el preparador ha podido contar con Vaclik y Wöber. "Hasta mañana no podremos decidirlo, haremos el último entrenamiento y veremos si podemos contar con ellos o no, espero que su buena predisposición ayude a que se puedan recuperar cuanto antes pero necesitamos futbolistas al 100% de sus capacidades", ha explicado el soriano.

En cuanto al estado mental de la plantilla, Machín ha asegurado que ve a los jugadores "responsabilizados, motivados y con ganas de revertir la situación". "Estamos convencidos de que la fórmula es hacer lo que hemos hecho hace dos días, generar muchas ocasiones, tener más efectividad y no pensar en lo negativo que hemos sufrido hasta ahora, dejarnos de malos pensamientos porque está en nuestra mano", ha añadido.

Repasando lo sucedido ante el Slavia de Praga y los últimos partidos, el técnico tiene motivos para creer en el cambio de rumbo: "Peor no se pudieron dar las cosas, si somos objetivos creo que el equipo está haciendo más méritos que puntos, podemos analizar a largo plazo y es verdad que hay partidos donde no hemos merecido mucho, pero en los últimos partidos hemos demostrado que estamos implicados, que llegamos y generamos, pero nos falta esa efectividad. Con la cantidad llegará la efectividad".

Además, el técnico sevillista ha respondido a otras cuestiones:

Plantea cambios en LaLiga: "Cambios radicales tampoco los va a haber, somos los que somos y estamos limitados en las bajas por lesión y recuperación. Tenemos que seguir una línea en cuanto a la esencia de lo que se propone. Llevamos muchas jornadas, solo en dos no hemos estado en puestos europeos, creo que tenemos que continuar con la línea de trabajo, ellos creen en lo que yo les propongo. Vamos a ser un equipo que apriete, no especule, llegue muchas veces al área rival y todo ataquemos y defendamos".

Siente que puede ser su último partido: "Sabemos donde estamos. Prefiero que se ponga el foco sobre el entrenador y no sobre los futbolistas para que puedan desarrollarse de la mejor manera. La afición va animar a los futbolistas como hacen siempre, yo sé que soy el entrenador, el máximo responsbale y así asumo todos los resultados del equipo. Vamos a pensar que solo está la palabra ganar, no voy a gastar tiempo en pensar algo que no sea positivo. Cuando firme pensaba estar muchos años y sigo pensándolo, no se puede ir con temor ni miedo, menos en mi profesión. En mi mente solo está en pensar en positivo, la receta más fácil es ganar, y luego volver a ganar".

Conversaciones con Caparrós: "Siempre hablamos cuando acaban los partidos, tengo la misma relación con ellos, sé lo que pueden estar sufriendo, pero este es un momento de unión, que aportemos cada uno lo que podamos. Intento dar la mayor tranquilidad y confianza a los futbolistas, y ellos van a hacer que al final seamos felices, nos vamos a dejar el alma en el campo".

Será su partido más complicado: "No lo creo, he trabajado mucho de segundo entrenador también. La repercusión no es la misma, pero tengo muy claro lo que tengo que hacer, voy a preparar lo mejor posible el partido y crear un clima para que podamos dar un valor añadido a estos futbolistas que sin duda se lo merecen, no se puede negar la implicación que están teniendo".

Qué ambiente espera en el Sánchez-Pizjuán: "Siempre he dicho que nosotros somos los primeros que tenemos que dar, no estamos en una situación que nos guste, pero si en algún momento hay que demostrar implicación es mañana, dejarlo todo en el campo. Nuestra afición siempre demuestra que está con el equipo. Ellos son un futbolita más, seguro que entre todos vamos a poder conseguir esa victoria. Tenemos que encontrar nuestro momento y ese va a llegar con la ayuda de todos, lo vamos a lograr y va a ser el cambio de una dinámica".

Pensará en el partido de Praga: "Ahora toca la competición liguera, cuando acabe ese partido ya pensaremos en Europa, puedes mirar de reojo pero lo realmente importante es la inmediatez y tratar de recuperar a la gente de la mejor manera".

Recuperar a André Silva: "No se le puede sobreresponsabilizar, quizás ahora no esté en el mejor momento. Hay otros comapñeros con la capacidad para hacer lo mismo que André, va a ser muy válido en el partido de mañana, la fórmula para los goleadores es conseguir gol, pero no los valoro solo por los goles sino por muchas otras cosas que hace y siempre ha estado haciendo".

Qué Real Sociedad espera: "Nos lo va a poner complicado, si en algún momento hay que priorizar nuestro equipo es ahora. Nosotros tenemos que demostrar que necesitamos la victoria, ellos son de los mejores fuera de casa, van a venir con la idea de intentar aprovecharse de un posible mal clima pero yo confío en que eso no se dé".