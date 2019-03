Los 3 'protas' de Machín

Se la juega hoy Pablo Machín ante una Real Sociedad que no se le da especialmente bien, hasta el punto de que no ha conseguido ganarle nunca en los tres partidos que se ha enfrentado (dos empates y una derrota). Su futuro en el banquillo sevillista, sin embargo, pasa por una victoria, por lo que el de Gómara no puede permitirse un nuevo resbalón liguero.

Para ello, sin lugar a dudas, contará con sus tres protagonistas sobre el terreno de juego: Sergi Gómez en la primera línea, Éver Banega en la zona ancha y Jesús Navas en el ataque. Y es que estos son los tres jugadores con mayor porcentaje de participación en el juego sevillista de la primera plantilla nervionense, contando con la mayor relevancia de los pases de su equipo a cada una de las tres zonas del campo en lo que a transición defensa-ataque se refiere, según el perfil especializado @FutbolAvanzado.

El zaguero Sergi Gómez (3.417') no es sólo el jugador de campo más utilizado por Machín en todas las competiciones, sino que con un 13,84% de influencia en el pase es el que mayor protagonismo goza en la línea defensiva. En la zona ancha no cabe duda de que Banega (16,82%) es el faro del juego sevillista, como el propio Machín ha indicado en más de una ocasión. La falta en la plantilla de centrales virtuosos a la hora de sacar el balón jugado ha empujado al soriano a retrasar a Banega hasta la posición de pivote, donde también destaca como recuperador. Relevante es, también, la actuación del carrilero Jesús Navas en ataque, quien atesora un 17% de los pases del Sevilla FC en la primera línea. Eso sí, de cara a gol, el 'prota' es Ben Yedder.