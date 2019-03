El mejor Ben Yedder no tiene límites

Una locura. Así puede definirse la temporada del sevillista Wissam Ben Yedder hasta la fecha, sumando 26 dianas entre todas las competiciones y siendo el primer jugador del Sevilla desde el croata Davor Suker (91/92-95/96) que logra tres 'hat-tricks' en La Liga (dos de ellos en la presente campaña) con la elástica blanquirroja.

El pasado domingo, frente a la Real Sociedad, firmó el último, dándole la victoria por 5-2 a los de Pablo Machín y llevando su nombre, de nuevo, a todas las portadas de los medios deportivos; algo que, por otro lado, ya es un habitual. El internacional francés no sólo está firmando su mejor temporada como sevillista, sino que también ha superado ya el que era hasta la fecha su mejor curso como profesional; el 15/16, con el Toulouse, cuando consiguió alcanzar la cifra de 23 goles. Una actuación que, lógicamente, hizo que varios clubes de Europa pusieran los ojos sobre el franco-tunecino, siendo el Sevilla FC, finalmente, quien se hizo con sus servicios. 18 fueron los goles en su primera campaña en Nervión, y 22 acumuló la pasada; buenos números que, sin embargo, ya ha superado con creces el delantero sevillista, quien aún tiene once jornadas de LaLiga por delante y un partido europeo, como mínimo, para seguir ampliando su récord y alcanzar la cota más alta posible, que no tiene límites.

Junto con Leo Messi, es el único jugador que ha marcado dos 'hat-tricks' este año en la competición doméstica. De hecho, Ben Yedder es ya el tercer jugador de LaLiga que ha participado en más goles, 21: 15 tantos y seis asistencias; sólo superado por los azulgranas Leo Messi (38; 26 goles y 12 asistencias) y Luis Suárez (22; 17G y 5A).

Pero no queda ahí la cosa, sino que Ben Yedder, con sus goles, ya le ha dado 25 puntos al Sevilla FC (tal y como refleja a ED @LaLigaenDirecto): diez el presente curso, nueve el curso pasado y seis la 16/17.