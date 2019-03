El único jugador español de la liga checa avisa al Sevilla

Pablo González (Almuñécar, 12-05-1993) es el único jugador español de la Fortuna Liga, un campeonato en el que aterrizó en enero, procedente del Granada B. El atacante defiende los colores del Dukla Praga, por lo que ya conoce una ciudad que recomienda visitar a los aficionados del Sevilla FC, equipo que disputará la vuelta de los octavos de final de la Europa League este jueves contra el Slavia.

Respcto a la eliminatoria, alerta sobre el estado del terreno de juego, irregular, así como de que los de Machín, con menos físico, no deberán entrar en las luchas cuerpo a cuerpo contra unos futbolistas muy fuertes.

- ¿Por qué a la República Checa, donde no hay más jugadores españoles?

- Quería probar. Y estoy muy contento, a pesar de que los resultados, que no se nos están dando. Estoy jugando prácticamente todo, como mediapunta, de número '10'. He dado tres asistencias, pero estamos últimos. Aquí sólo sólo desciende el último y otros juegan Promoción. Firmé dos años y medio.

- ¿Qué se van a encontrar los sevillistas en Praga?

- Lo que tienen que hacer abrigarse, porque aquí está haciendo muy mal tiempo. Cero grados... Que aprovechen para ver la ciudad. Se pueden ver andando, prácticamente. Está todo cerca. Yo vivo en el centro. La ciudad es preciosa. Merece la pena.

- ¿Afectará ese mal tiempo al terreno de juego?

- Todos los estadios están obligados a tener calefacción en el césped durante el invierno, que es duro, pero a pesar de ello ha llovido bastante en los últimos días e imagino que el césped estará un pelín blando. Y si está irregular, obviamente, beneficiaría al Slavia.

- Entiendo que el fútbol será más parecido al de Alemania. Es decir, físico.

- Exacto. El fútbol de aquí es muy físico. Hay jugadores con mucha talla, muy altos, muy fuertes. Intentan ganar balonces suetos, segundas jugadas, duelos individuales... Buscarán el choque. Por eso el Sevilla debería controlar el juego y darle ritmo, hacerles correr.

- ¿Vio el partido de ida, en el Sánchez-Pizjuán? ¿Le sorprendió algo?

- Sabía que el Slavia iba a competir, pero me sorprendió que no se viniera abajo tan rápido, cuando encajó el 1-0 en el segundo 20. Se mantuvo muy firme.

- ¿El Slavia en LaLiga estaría luchando por...?

- No lo sé. En los últimos años cuenta con un gran patrocinador, está creciendo mucho... no se podría comparar. Sería un equipo de mitad de la tabla, problablemente.

- Skoda es de sus máximos goleadores, pero en Nervión jugó sin referencia. ¿Repetirá?

- Es posible, aunque difícil de adivinar, ya que el Slavia tiene mucha variedad, un plantilla amplia que le permite tener diferentes alternativas. Para el último partido de liga realizó unos siete u otro cambios y, sin embargo, no lo notó. El mejor es Stoch.

- ¿El mejor es Stoch, pese a estar bastante más ancho que en Inglaterra y Turquía?

- Sí. en la ida marcó de rebote, pero cuenta con un golpeo muy peligroso y lleva un buen número de goles. Aquí se trabaja mucho el físico y ha podido ganar en fuerza, seguramente.

- Por último, ¿ve ambiente en la ciudad de cita grande?

- Con el tiempo que está haciendo, voy prácticamente del entrenamiento a casa y de casa al entrenamiento, pero sí que está teniendo repercusión tanto en los periódicos como en la televisión. Se habla mucho.