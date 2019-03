Wöber y Vaclik también viajarán en el parón

El sevillista Max Wöber ha sido llamado para jugar los próximos encuentros amistosos con la selección de Austria sub 21. El central viajará el día 21 hasta Trieste para medirse a Italia sub 21 y, cuatro días después, el jueves 25, a Algeciras, para disputar el encuentro ante la selección española sub 21.

A la llamada de Wöber con su selección se suma la del guardameta checo Tomas Vaclik, quien, después del golpe que sufrió en el encuentro de octavos de final de la Europa League ante el Slavia de Praga, entra en los planes de Jaroslav Silhavý para las próximas citas de la escuadra checa. El portero de Ostrava podría ocupar la portería de su selección para los partidos ante Inglaterra y Brasil, el primero se trataría de un encuentro oficial de la fase clasificatoria para la Eurocopa 2020.

Otro jugador nervionense que vestirá los colores de su equipo nacional durante este parón liguero será Gabriel Mercado, quien disputará los partidos ante Venezuela y Marruecos con la elástica de Argentina. A esta lista, que podría ampliarse en los próximos días con el anuncio de nuevas convocatorias, habría que añadir el nombre de un Simon Kjær que se desplazará con Dinamarca para medirse a Kosovo en Prístina el día 21, haciendo su debut cinco días más tarde en la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 a domicilio frente a Suiza.