Slavia-Sevilla F.C.: A la arena del Eden para evitar el averno

El Sevilla F.C. visita hoy el Eden Arena de Praga con la obligación de vencer al conjunto checo (o empatar a más de dos goles, después del 2-2 de la ida) para no ser expulsado del jardín europeo y caer definitivamente al infierno; un averno que los de Nervión eludieron el pasado fin de semana en LaLiga frente a la Real Sociedad, consiguiendo un 5-2 que esperan no dejar en un espejismo.

Una obligación moral y deportiva que aparcaría definitivamente la crisis deportiva por la que ha atravesado el pentacampeón de la Europa League, hasta el punto de haber puesto en la cuerda floja a Pablo Machín, a quien Caparrós no ha creado de una costilla suya, pero en el que sí ha depositado toda su confianza, siendo la gran apuesta de su primer proyecto deportivo como director de fútbol del Sevilla.

Para conseguir la redención, el técnico nervionense se ha llevado 19 futbolistas a Praga, donde confiará en su once de gala y tendrá que hacer un último descarte. Sólo han entrado dos porteros en la convocatoria, por lo que todos confían en que Tomas Vaclik pueda forzar su presencia bajo palos ante la envergadura de la cita. En defensa, parecen claros el danés Simon Kjaer y el catalán Sergi Gómez, siendo el tercero en discordia Daniel Carriço, quien, a juicio del sevillismo, se antoja el más seguro atrás.

Mercado, pese a ello, también podría acabar colándose en la línea de tres, siendo una de las pocas dudas que presenta, a priori, el once de Machín. Con Banega como pivote, conteniendo y dando salida al juego blanquirrojo, los costados están reservados para Quincy Promes y Jesús Navas, requiriéndose la pegada de Sarabia desde la zona ancha. Queda libre, por tanto, un único hueco, el cual se disputarán Roque Mesa, quien parte con mayor ventaja, y el croata Marko Rog.

Otra de las dudas se encuentra en la vanguardia sevillista, donde no existe recelo sobre la presencia de Wissam Ben Yedder, quien, tras su 'hat-trick' frente a la Real Sociedad, ya acumula 26 dianas y hoy, además, podría llevarse el premio extra de volver a ser convocado por la selección de Francia, de la que se cayó el pasado curso en la última lista para el Mundial de Rusia. Menos claro, sin embargo, está quién será su compañero, después de que el portugués André Silva se haya caído del once titular del Sevilla F.C. en los dos últimos encuentros.

La buena imagen dejada por Munir El Haddadi, quien se estrenó como goleador sevillista durante el partido de ida, invita a apostar por la presencia del hispano-marroquí, quien se asocia muy bien en ataque tanto con Sarabia como con Ben Yedder. A pesar de ello, su entrega no se está traduciendo en eficacia, requiriendo demasiadas ocasiones que no acaba de materializar; un debe en su candidatura que podría empujar a Machín a quitarle el 'castigo' a André Silva, quien trabaja tanto, o más, para el equipo en la delantera y al que se le presupone más gol, como bien demostró durante la primera mitad de la temporada; algo que el equipo requiere que recupere en un momento clave como el actual. Machín, incluso, no descartó ayer poder ver a los tres delanteros sobre el césped, en busca de la ansiada pegada.

Enfrente, un Slavia en manos de su talismán ofensivo Milan Skoda, al que reservó en la ida, para intentar mandar al Sevilla al purgatorio europeo.



Alineaciones probables:

Slavia Praga: Kolár; Frydrych, Kúdela, Deli, Boril; Soucek, Traoré; Stoch, Král, Zmrhal; y Skoda.

Sevilla F. C.: Vaclík; Carriço, Kjaer, Sergi Gómez; Jesús Navas, Banega, Roque Mesa, Promes; Sarabia, André Silva y Ben Yedder.

Árbitro: Aleksei Kulbakov (Bielorrusia).

Estadio: Eden Arena.

Horario y televisión: 21.00 Movistar LC.