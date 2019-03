Caparrós: "Aposté por Machín pero confío en esta plantilla"

Joaquín Caparrós dirigirá esta misma tarde su primer entrenamiento como entrenador del Sevilla en la que será su tercera etapa en el banquillo nervionense. El utrerano ha reconocido que está "con ganas" aunque sabe de lo complicado del momento.

"La ilusión está, estoy con muchas ganas, siendo conscientes que es una situación difícil y que no me gusta asumir. Yo hice una apuesta por el entrenador, yo he hablado con él, lo siento pero confío en esta plantilla. Ahora lo reitero, hay mucha experiencia y entre todos vamos a aportar todo y más si cabe, para conseguir los objetivos, es cierto que tenemos que estar unidos. Son momentos difíciles, la unión del sevillismo se tiene que notar, así como la grandeza de este club", ha admitido en sala de prensa.

Además, Caparrós desveló que ya tenía decidido dejar su cargo como director deportivo a final de temporada y que su equipo como el presidente ya lo sabían: "Es verdad que no nos ha salido bien. Hemos convivido muchas horas, mi idea era al terminar la temporada dejar el cargo, todos lo sabían. Tengo que reconocer que no ha salido todo lo bien que queríamos, tenemos la posibilidad de enmendarlo con otras personas".

En cuanto a la plantilla que él mismo ha confeccionado, Caparrós ha dicho: "Creo que tenemos una plantilla equilibrada, todo es discutible. Se cierra esa discusión cuando se gana. Creo que tenemos dos futbolistas por puesto, el fútbol no deja de ser un juego pero el análisis lo haré delante de los futbolistas. Potenciaré los muchos puntos fuertes y esconder los débiles, que los hay. Queremos entrar en una dinámica de resultados que nos enganche, no podemos distraernos".

La unión es la clave: "Nos tenemos que ayudar todos, es un grupo espectacular, tanto humano como profesional. Entre todos tenemos que estar unidos, siempre ha sido mi forma de pensar, esto es un deporte de colectividad y todos nos necesitamos a todos. Desde el último al primero".

El posible regreso de Monchi: "La vuelta de Monchi sería importante, es un referente en el club, conoce perfectamente la filosofía y las personas. Me alegro y creo que sería un grandísimo acierto la incorporación de Monchi".

El objetivo sigue siendo la Champions: "Intento ser lo más coherente posible, si yo estaba diciendo a nuestro entrenador que el objetivo es la Champions, ahora debo hacerlo igual. Ahora estoy aquí, voy a poner todo de mi parte, y vamos a intentar conseguir ese objetivo. Es un reto bonito, difícil, no creía que iba a volver a entrenar, salieron otro tipo de ofertas fuera pero no quería volver a entrenar. Estoy donde quiero, en mi club, con mi gente, le doy las gracias por acordarse de mi y del cuerpo técnico. Estoy convencido que la afición nos va a ayudar, lo doy por hecho. Vamos a intentarlo, conozco a la plantilla. El cuerpo técnico ha trabajado con Pablo, nos tenemos que poner al trabajo, es cosa de todos. Entre todos perseguimos el mismo objetivo".

Cambiará el sistema de juego: "Tengo que hablar con los futbolistas, ellos tienen mucha cultura a nivel táctico pero tengo que hablarlo antes con ellos".

Despedida de Machín: "Yo también he hablado con Pablo, lo que hemos hablado se queda entre nosotros pero también he hablado con él".

Convocatoria de Jesús Navas y Sergi Gómez con España: "Esa convocatoria es un alegrón. Lo de Sergi Gómez lo llevo diciendo desde el principio, lo consideraba entre los elegibles. Me alegro también por Jesús porque es un ejemplo, que vuelva con más años a la selección dice de su mentalidad y sus condiciones. La pena es que ha llegado en un día triste para nosotros".