Castro: "Queremos un proyecto con Monchi y ambas partes somos optimistas"

Una rueda de prensa con muchos titulares la que ha dejado el presidente del Sevilla José Castro pero sobre todo, la muy posible vuelta de Monchi al Sevilla apenas dos años después de su marcha. En sus primeras palabras ante los medios, el mandamás nervionense ha querido agradecer a Pablo Machín su trabajo así como anunciar las posibles novedades que se puedan suceder en los próximos días.

"Agradecemos a Pablo su profesionalidad y su entrega, yo mismo se lo he comunicado personalmente. Igualmente hemos decidido que sea Joaquín Caparrós quien dirija el primer equipo. No ha sido una decisión tomada a la ligera, en la últimas semanas hemos analizado la posibilidad de destituir a Machín, pero hemos esperado. Al final hemos visto que era la mejor solución. Joaquín dejará de ser director del área de fútbol para centrarse en el banquillo. El Sevilla trabaja desde ya en la incorporación de un director deportivo, el mejor es Monchi, y hemos contactado con él. Vamos a trabajar en alcanzar ese acuerdo. Queremos un proyecto con Monchi y ambas partes somos optimistas", ha reconocido Castro para a continuación responder a las preguntas de los medios.

El presidente sevillista ha defendido su movimiento en el banquillo ahora y no a principios de temporada. "La dirección deportiva así lo entendió, en todo caso es un momento distinto. A nadie le gusta tomar estas decisiones, es el momento idóneo para que Joaquín coja el equipo", ha dicho Castro, que ha admitido también que había comentado con Monchi el cambio de entranador.

Ahondando en esas conversaciones con el director deportivo, Castro ha incidido en que ha visto al gaditano "muy receptivo". "Necesitamos un director deportivo para ya. Caparrós está en el primer equipo, las conversaciones van bien y van bien para pronto", ha añadido.

Su peor momento en el Sevilla: "Llevo 24 años en el club, momentos difíciles es estar en Segunda, es no tener dinero ni para balones, eso son momentos difíciles, ahora vivimos momentos de bonanza deportiva y económica, aunque este momento no agrada a nadie. Ni decirle a un entrenador que no sigue ni ver al equipo no conseguir los resultados".

No se ha planteado su dimisión: "Lo que me planteo son muchos proyectos extraordinarios para que el Sevilla sea más importante, me limito a trabajar por y para el Sevilla".

Cuánto se pueden alargar las conversaciones con Monchi: "Él conoce al club, a la plantilla también. Las conversaciones han sido receptivas, hemos hablado de todo con él pero me quedo ahí, él debe decidir su incorporación. Vuelvo a repetir, veo a Monchi receptivo, creo que le ha gustado lo que hemos hablado, estamos hablando varias cosas, soy optimista pero no hay ninguna fecha. Pero necesitamos cuanto antes un director deportivo, por lo que no puede demorarse mucho. Llevamos hablando algunos días. Rescindió con la Roma y contactamos con él. Hemos unificado una serie de criterios, creo que él está por la labor de los proyectos que tenemos en mente".

Por último, Castro volvió a agradecer su trabajo a Machín: "Hay que agradecerle su trabajo y su dedicación pero cuando no llegan las victorias... Se lo he dicho personalmente, frente a frente, explicándole la situación en la que estamos".