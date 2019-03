El Sevilla contacta con Monchi

Es con lo que todo el sevillismo sueña desde que hace una semana salió de la Roma, incluso desde el primer día en que ya no estaba en el Sevilla. La vuelta de Monchi al que ha sido el club de su vida, un Sevilla que anda en horas bajas y que tras la dolorosa eliminación europea a manos del Slavia de Praga ha hecho encender las alarmas en la planta noble del Sánchez-Pizjuán.

El Sevilla no quiere perder más tiempo y para ello han llamado al de San Fernando y proponerle su posible regreso al club nervionense. Una llamada que tuvo lugar antes del partido de ayer y que según desvela Radio Marca Sevilla, Monchi se está planteando seriamente esta opción, no ha dicho ni si ni no, pero ha acogido la propuesta de forma positiva. Ahí está la esperanza de un José Castro señalado ya por gran parte de la afición sevillista.

Tras su salida de la Roma, Monchi ha sido relacionado con potentes proyectos deportivos como el del Arsenal, donde coincidiría con el exsevillista Unai Emery, e incluso con el del PSG. Así pues, habrá que estar atentos a los próximos días...