Caparrós: "A mí me gustaría seguir y volver a trabajar con Monchi"

El entrenador del Sevilla FC, Joaquín Caparrós, se pasó la noche del lunes por las radios deportivas para hacer repaso de la actualidad del club hispalense, valorando la destitución de Machín, su vuelta a los banquillos o el regreso de Monchi.

Una de sus paradas fue en 'El Partidazo de Cope'. Desde el primer momento mostró absoluto respeto por el entrenador que él contrató al mismo tiempo que se siente feliz de volver al banquillo, su terreno natural: "Iba a casi todos los desplazamientos con el equipo. No era mi intención sustituir a Machín, de hecho pusimos sobre la mesa el nombre de varios entrenadores. El Consejo me ofreció el puesto, pero ni sonaba mi nombre". "Él fue una apuesta mía. He seguido hablando con él. Es un gran entrenador y seguro que encontrará pronto otro gran proyecto", añadía el de Utrera.

Ahora en el cargo está él, donde se siente más cómodo: "Yo soy entrenador. No me gustan los despachos, no soy un buen negociador. También me gusta trabajar con los chavales, con la cantera€ El campo, lo que me gusta es el campo". Su reto es "meter al Sevilla en Champions. Es ir partido a partido". "La victoria de ayer fue un alegrón, por los futbolistas sobre todo. El objetivo es claro el de esta temporada, el de Champions. Hay que hacer buenos esos tres puntos en la próxima jornada", comentaba Caparrós sobre la reciente victoria.

También habló para los micrófonos de 'El Larguero', de la Cadena Ser. "Yo tenía la idea clara de ocupar la dirección deportiva a principio de temporada y no entrenar. El proyecto no ha salido lo bien que esperábamos y vamos a ver si lo culminamos con la Champions. Machín era una apuesta personal y no pudo seguir. El Consejo decide que sea yo, no era mi intención, planteamos entrenadores nacionales y ellos optaron por mí. Yo no les puedo decir que no", comienza Caparrós.

Sobre Pablo Machín: "El presidente y Gallardo se lo comunican a Machín y yo hablo luego con él en la Ciudad Deportiva". "Nadie regala nada. Nos fijamos en él por algo, por sus méritos. Un club exigente como el Sevilla no es fácil. Son plantillas con mucha experiencia, hay que ganar todo. El inicio fue espectacular, pero dejar los puestos de Champions y la eliminación de la Europa League fue un palo. Esto lo he vivido, pero es un magnífico entrenador", añade el técnico.

Cuestionado también por una posible continuidad al frente del club de Nervión, también en comparación con su anterior etapa: "No es la misma situación que la temporada pasada. Entonces quedaban cuatro o cinco partidos. Ahora es distinto porque hay más tiempo. Tenemos que ver cómo transcurren los partidos y el futuro es seguir. A mí me gustaría seguir y volver a trabajar con Monchi. Había una relación de auténtica amistad. Hay que esperar". De hecho, ha confirmado que ya ha habido conversaciones: "Lo hemos hablado. Pero hay que esperar y ver nuestras sensaciones".

Para terminar, valoró la convocatoria de Navas con la selección española: "Espectacular la vuelta de Navas, es un ejemplo para los jóvenes. A base de trabajo y disfrutar de su profesión. El seleccionador convoca al que está bien. Personalmente estaba muy ilusionado el otro día en la vuelta desde Barcelona, como si fuese el primer día. Por eso está ahí".