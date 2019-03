Óscar Arias: "Aprendí mucho en el Sevilla"

Óscar Arias, ex director deportivo del Sevilla FC y actual rector deportivo del Cádiz, se ha referido a su paso por Nervión en una entrevista concedida a 'Canal Amarillo', donde define su salida del club blanquirrojo como "un momento complicado" porque "se calificó como negativa una temporada en la que el Sevilla se clasificó para Europa, jugó una final de la Copa del Rey y llegó donde nunca había llegado en la actual Champions (cuartos de final)".

"Era inapropiado decir eso y se hizo difícil vivir eso", reiteró el onubense, quien considera que "hay situaciones que no se pueden cambiar, pese a saber que son injustas". "He aprendido mucho de esa experiencia y de esos 'palos' se aprenden, pero forma parte del pasado y pienso en el presente y en el futuro, porque creo que podemos conseguir cosas importantes en el Cádiz", apostilló un Arias que concluye analizando su crecimiento: "En mis primeros años era muy visceral, pasional y fácil de alterar; ahora pocas cosas me van a alterar".