Sergi Gómez: "Es el sueño de cualquier jugador español; significa estar en lo más alto".

El central del Sevilla FC Sergi Gómez está viviendo estos días un sueño. A pesar de no pasar por su mejor momento en el conjunto hispalense (fue suplente en el primer partido de Joaquín Caparrós en el banquillo sevillista), Luis Enrique ha decidido llamarlo para la Selección Absoluta. Su experiencia juntos en el Barça B y el conocimiento de sus ayudantes en el combinado nacional gracias a la etapa en el Celta le han abierto las puertas 'La Roja', ya que son conocedores de la proyección del catalán.

El vacío que ha dejado Piqué tras su retirada está provocando un baile de nombres en las convocatorias para lograr encontrar a la pareja perfecta para Sergio Ramos, y tras los Nacho, Bartra, Íñigo Martínez y compañía, le ha llegado el turno al zaguero del Sevilla.

"Es el sueño de cualquier jugador español; significa estar en lo más alto. Estoy muy ilusionado, contento, feliz y disfrutando con los compañeros", ha dicho en una entrevista concedida al Diario SPORT.

Con respecto a la ausencia de Piqué, reconoce que hay más opciones para otros centrales, así como alaba su trayectoria y lo vivido junto a él: "Gerard ha sido importantísimo para la selección. Ha rendido a un nivel muy alto y lo ha conseguido prácticamente todo. Al no estar, se abren opciones. He entrenado y jugado con él. El fútbol que ha hecho en el Barcelona, en la selección es impecable. El fútbol 'made in Barça'. Cualquier central que quiere salir bien con el balón se fija en él. Su juego le permite evitar una presión alta del rival y encontrar espacios. Además, tiene mucho gol. Más que un consejo, contagiaba su ambición. Es muy competitivo. Siempre quiere ganar. Incluso con un 4-0, quiere marcar su gol y esto lo transmite a los demás".

Su paso por la cantera culé: "En Primera División están los mejores y en el Barça ganas una buena base, te implanta un estilo que da sus frutos. Un jugador no se crea de un día para el otro. Hay que ir madurando. No es solo debutar, sino hacer una serie de partidos de alto nivel y en campos complicados. Es lo que te hace mejor jugador. Lo de estar con Sergi Roberto es muy bonito, porque compartimos amistad desde hace mucho tiempo. Entramos juntos al cadete B y es una satisfacción mutua vernos en la selección. Alguna vez ya había probado de lateral, pero lo veía más de interior".

Volver a trabajar con Luis Enrique. "Han pasado muchos años, pero sigue al primer nivel, analizando mucho al equipo y a los rivales para mejorar. Es un entrenador muy exigente que permite sacar lo mejor de cada jugador", concluyó.