Carlos Fernández: "No busco culpables; estoy feliz por estar de vuelta"

El delantero del Deportivo Carlos Fernández se ha mostrado este martes "feliz por estar de vuelta" después de haber superado la lesión muscular que sufrió en diciembre y de la que ha tenido dos recaídas y también ha asegurado que no busca "culpables" por haber estado de baja más tiempo del previsto. "Sinceramente no busco culpables ni una causa, son cosas de fútbol, los jugadores estamos expuestos a lesionarnos y lo fundamental es hallar una solución y hemos puesto todo para ello. Estoy feliz por estar de vuelta y con buenas sensaciones hasta el momento", comentó en rueda de prensa.

El jugador cedido por el Sevilla indicó que "llevaba tiempo esperando este momento" de trabajar con el grupo con "buenas sensaciones". "Desde la primera lesión, la mente se prepara para una rotura de isquiotibiales, pero se ha alargado más de la cuenta y agradezco el trato humano que me han dado. Me han entendido y ayudado para estar al cien por cien", sostuvo Fernández, quien elogió el "trabajo" que han hecho "los trabajadores" del club.

"Hay que pararse a ver por qué se ha dado, tener un buen diagnóstico y desde ahí empezar a trabajar por los cimientos, no por el tejado. Con la segunda lesión decidimos ir con pies de plomo", abundó. Aún sin el alta médica, dijo estar disponible para el partido del domingo ante el Carlos Tartiere, aunque dejó "la decisión final" en manos del entrenador.

Sin él en el césped, el equipo apenas ha sumado victorias, pero no se erige como el salvador del Deportivo. "Tampoco creo que el equipo me necesitara para ganar o conseguir buenos resultados. Cada compañero está capacitado para sumar y yo soy uno más en la plantilla. No soy salvador de nada, me veo como un compañero más porque esto se saca arrimando el hombro entre todos", apuntó.

Reconoció que "ahora" el Deportivo está "en el momento más duro de la temporada" y señaló que "el camino es seguir trabajando y confiando en todos los del proyecto". Además, abogó por "ir más allá del resultado" que logre el equipo, aunque también aseguró que los deportivistas no pueden ponerse "un paño delante de los ojos y no ver la realidad".

"Tampoco puedes estancarte o darte con una fusta, tienes que trabajar porque el domingo está aquí ya y, si no vas a Oviedo mentalizado, te pasan como aviones. Pelearemos hasta el final", advirtió. Del equipo ovetense, el delantero del conjunto coruñés dijo que es "un rival que aprieta mucho en los duelos".