"Es un derbi encubierto"

El partido que enfrentará a Sevilla y Valencia el domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán será el partido más vibrante de la jornada 29 y sobre este choque se ha pronunciado un exfutbolista que vistió las camisetas de los dos equipos como es Salva Ballesta.

"Siempre he dicho que un partido entre estos dos equipos es el derbi de España encubierto. Son partidos de mucha tensión, partidos de mucha rivalidad... Ahora son dos equipos que están disputando puestos semejantes. El Sevilla está tres puntos por encima del Valencia y el Valencia va a intentar como sea igualar al Sevilla", explicó el que fuera delantero internacional en los micrófonos de 'Radio Marca'; donde también fue preguntado por el despido de Pablo Machín: "Le ha sorprendido a muchísima gente del mundo del fútbol. Creo que el Sevilla tenía un entrenador muy bueno, por cómo ve el fútbol y por cómo trabaja".

El ganador del Pichichi en la 99/00 valoró también la rivalidad en la capital andaluza. "El primer beneficiado de eso es el aficionado de cada equipo, la ciudad sale beneficiada. Ojalá estén los dos equipos en lo más alto. No era normal que un club como el Betis estuviera donde estaba. Siempre he defendido que la mejor manera de estar con tu equipo no es ir contra el rival sino mostrando cariño al tuyo", concluyó.