Ben Yedder: "Yo no me pongo techo"

Wissam Ben Yedder ha sido protagonista en la revista oficial del club, donde el delantero francés afirma que, pese a su gran momento de forma, aún puede dar más como sevillista en este final de temporada. "Pienso que no tengo límites. Lo único que intento cada día es luchar y ser mejor jugador, así que no me pongo techo. El pasado no me interesa y la realidad es que sólo miro para adelante", resalta el 'killer', que ya suma 28 goles en lo que va de temporada, su mejor registro goleador como profesional, teniendo aún diez jornadas por delante para seguir ampliando su cuenta particular.

Al margen de ello, el delantero también hizo balance de sus tres campañas en Nervión, resaltando sus goles en Old Trafford al Manchester United en los octavos de final de la Champions como los más importantes que, hasta la fecha, ha conseguido como sevillista, algo que le produjo "una gran alegría". "Estoy muy contento de poder ser parte del 'top 10' de goleadores del Sevilla FC; es un honor para mí e intento cada día hacerme mejor jugador", apostilló el delantero. Pero no todo ha sido fácil para un Ben Yedder que reconoció haber pasado momentos complicados: "Fue difícil a mi llegada porque tenía pocos minutos con Sampaoli. Es algo que me ocurrió también luego con Montella. También he aprendido a lo largo de los años cómo es LaLiga y eso me ha ayudado", apostilló el galo, quien "a lo largo de los años" ha aprendido "de este campeonato" y eso le ha permitido "ser mejor".

Lo que nunca le ha faltado a Ben Yedder es el cariño de la grada, un sevillismo que lo ha acogido como uno de los suyos desde el primer día, algo que el ex del Toulouse quiere devolver a base de goles. "Me siento querido por la afición porque ha estado siempre conmigo en los momentos complicados. Me apoyaron mucho, saben quién soy yo y como me dejo la piel por esta camiseta. Yo también los quiero mucho por todo lo que me aportan", concluyó.