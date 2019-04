"El Sevilla tendrá la desgracia de que no lo van a comprar"

Se han aplacado los ecos que apuntaban a una venta del Sevilla que genera un gran rechazo en buena parte de la afición, aunque no todos se oponen a ella. Es más, algunos la ven como al mejor salida a la actual situación institucional.

Mano derecha de Roberto Alés durante su presidencia, Augusto Lahore es uno de ellos. "El Sevilla tiene dueño desde 1992 e incluso el capital que mandaba estuvo en manos de una empresa como Antena 3. El fútbol ha cambiado una barbaridad y cuando yo me pongo a pensar para el Sevilla, lo que yo quisiera para mis hijos y mis nietos es la llegada de una empresa potente, mejor que un grupo de accionistas enfrentados. No veo disgustados a los aficionados de PSG o Bayern", ha explicado el ex consejero en Deportes Cope Sevilla, donde, pese a todo, puso en duda que vaya a producirse el desembarco de un gran grupo inversor: "Lo que me temo es que no llegue una empresa o grupo potente. El 'problemita' es que los que vienen no ponen el dinero en la mesa. El Sevilla va a tener las desgracia de que no lo van a comprar".

Además, Lahore, quien defiende la labor de Castro, "una persona honrada que quiere lo mejor para el club", tiene una particular teoría: "Comprar el Sevilla es comprar para tener también a la mitad de la ciudad en contra, y cierto rechazo en Málaga, Huelva... Los que buscan imagen no es la mejor elección".